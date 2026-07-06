Día Mundial de las Zoonosis: El cuidado de nuestras mascotas protege la salud de toda la familia

Vacunar a perros y gatos contra la rabia, cumplir con los controles veterinarios y promover una tenencia responsable son acciones sencillas que ayudan a proteger la salud de toda la comunidad.

Cada 6 de julio se conmemora el Día Mundial de las Zoonosis, una fecha que recuerda la aplicación de la primera vacuna antirrábica y destaca la importancia de prevenir las enfermedades que pueden transmitirse entre animales y seres humanos.

En este marco, el Gobierno de Jujuy sostiene durante todo el año campañas gratuitas de vacunación antirrábica y acciones de prevención en diferentes localidades de la provincia, acercando este servicio a la comunidad mediante operativos territoriales y el trabajo articulado con los municipios.

Estas estrategias permiten ampliar el acceso a la vacunación, promover la tenencia responsable de mascotas y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades, fortaleciendo el cuidado de la salud pública.

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso y puede transmitirse principalmente a través de la mordedura o el contacto con la saliva de animales infectados. Aunque es prevenible mediante la vacunación, una vez que aparecen los síntomas resulta prácticamente mortal, por lo que la prevención continúa siendo la herramienta más efectiva.

Desde la cartera sanitaria se recuerda a la población la importancia de mantener al día la vacunación de perros y gatos, concurrir a los operativos gratuitos disponibles en cada localidad y consultar de inmediato al sistema de salud ante cualquier mordedura o contacto de riesgo.