Día del Padre: “Hoy varias mamás que son papá y varios papás, son mamá”

Así se desprende de la Carta Abierta que ha escrito el Lic. José María Albizo Cazón sobre el “Día del Padre”, marca la importancia de poder socializar desde las instituciones, tanto para dicho día, como para el “Día de la Madre”, las distintas realidades que atraviesa cada niño/a, permitiendo mediante una nueva conceptualización, el reconocimiento y visibilización a aquellas figuras que quizá, han cumplido el rol.

Como es el caso de abuelos/as, papá que ha sido mamá y mamá que ha sido papá, tíos/as, hermanos/as, y/o demás particulares sin vínculo sanguíneo que, ante cuadros de ausencia o desapego, se han hecho presentes en cuerpo y alma.

Por cuanto cada infancia es distinta, José María relata en primera persona una vivencia personal, que a hoy lo llevo a expresarse mediante la presente, invitando a repensar de las instituciones, como acompañar el sentir del otro.

Carta abierta: A las nuevas paternidades

¡Hola! ¿Cómo estás? Ayer fue el Día del Padre, y como sucede cada tercer domingo de junio desde que tengo memoria, es un día para mí, de sentimientos encontrados.

Recuerdo durante toda mí primaria se solía hacer una fiesta por la fecha, y siempre, decidía faltar. Sentía ese día, que no era parte, que no era un lugar para mí, o bien, que no me correspondía asistir. Y hoy, luego de unas reflexiones, no escribo solamente como un joven político. O sí, quizá sí, inevitablemente como presidente de la Coalición Cívica ARI y fundador de Fundación SERVIR; pero superior a ello, escribo como quien un día fue un niño sin su padre biológico.

Es que, tras pasar esta fecha, me resulta de suma importancia el poder hablar de la caída de la familia nuclear, como construcción matriz. Solo mamá y papá, ya en muchas realidades, no existe. Ese concepto hoy anacrónico, debe virar hacia una perspectiva mucho mayor. Hoy varias mamás que son papá, y varios papás, son mamá; y lo digo como hijo de una mamá que cumplió ambos roles, con todo el mayor amor que un ser puede sostener sobre otro.

Sin embargo, no se circunscribe solo a ello. Es que también tíos/as, abuelos/as, hermanos/as y demás cercanos, con o sin un lazo de sangre, cumplen esos roles.

Casualmente en este tiempo me tocó atender casos donde un hermano mayor o bien un particular no familiar, se hizo responsable de la formación del niño/a, al cual sí considera su hijo/a. Y haciendo una reflexión más aquí, que relevante es, diría mí psicóloga, el poder trazar desde el nosotros mismos una reconceptualización, que nos permita visualizar que en varias oportunidades jamás estuvimos solos, aun considerando estarlo. Y que aun siendo nuestra realidad, no la convencional, es una realidad a la cual hay que abrazar y aceptar, para trascender.

Recuerdo, cuando tenía eso de 10 años, una señorita preguntó en clase: “¿Quién toma las decisiones del hogar?”, y yo junto a 2 o 3 compañeros le decíamos: “¡La Mamá!”, a lo que ella resolvió solo decir: “¡Así es, el Papá!”. Y no. No era en mí caso el Papá, ni en el de tantos otros. Entonces hoy pienso, ya con 26 años, que importante es el incluir la unicidad de cada grupo familiar, como una flor especial, en un jardín de diversidades que representa la flora actual. Cada flor, es única e irrepetible, y porque una sea más colorida que otra, no significa que la que no lo es, deje de ser maravillosa. Y saliendo de toda metáfora, cuan grandioso sería poder ayudar a cada niño/a, a reconocer que a veces la vida no se guía por un patrón, sino por una guía que es comandada por el amor.

Porque esa persona quien merece el ser llamado padre; aun siendo quien fuera, lo es, porque la historia deriva en la percepción, que nos llevará a esa conceptualización. Entonces, para no divagar mucho más (porque escribiría párrafos y párrafos), me resulta sustancial plantear la celebración del Día del Padre o más adelante como lo será el Día de la Madre, desde una construcción mucho más amplia, que permita el ingreso en tales fechas, desde las instituciones, a las nuevas figuras que cumplen esos roles. Porque no es justo invisibilizar o cercar el cotidiano en lo que ya no es, y esto no refiere a una afrenta con lo que fue, sino el permitir que lo que hoy es, conviva con lo que supo ser, como una nueva realidad colectiva.

¡Feliz día, a todos/as quienes se han animado a ser Padres! Un abrazo inmenso.

José María.