Día del Ejército Argentino: Una Institución histórica al servicio de la Nación

Este 29 de mayo se conmemora un nuevo aniversario de la creación del Ejército Argentino, una de las instituciones fundamentales en la construcción de la patria y en la defensa de la soberanía nacional.

Cada 29 de mayo, la Argentina recuerda la creación del Ejército Argentino, institución nacida en 1810 por decisión de la Primera Junta de Gobierno surgida tras la Revolución de Mayo. La fecha representa no solo un homenaje a quienes integran las fuerzas armadas, sino también un reconocimiento al rol histórico que el Ejército tuvo en los momentos más trascendentes del país.

El Ejército Argentino fue creado pocos días después de la conformación del primer gobierno patrio, con el objetivo de organizar las tropas criollas y defender el naciente proceso independentista. Desde entonces, su participación fue clave en las campañas libertadoras encabezadas por figuras históricas como Manuel Belgrano y José de San Martín.

A lo largo de los años, la Institución atravesó diferentes etapas y transformaciones, adaptándose a los nuevos desafíos del país. En la actualidad, además de su función específica vinculada a la defensa nacional, el Ejército cumple un importante rol social y humanitario en distintas regiones de la Argentina.

En situaciones de emergencia climática, asistencia sanitaria, apoyo logístico y tareas solidarias, efectivos del Ejército han participado activamente colaborando con comunidades afectadas por inundaciones, incendios forestales y otras contingencias.

En provincias del norte argentino, incluida Jujuy, su presencia suele ser fundamental en operativos de ayuda y asistencia.

La fecha también invita a reflexionar sobre la importancia de las instituciones democráticas y del compromiso de las fuerzas armadas con la Constitución Nacional y la defensa de la soberanía argentina.

En distintos puntos del país se realizan actos conmemorativos, homenajes y ceremonias oficiales para recordar a quienes formaron y forman parte del Ejército Argentino, destacando valores como el servicio, la disciplina y el compromiso con la patria.