Día del Artesano: El Tren Solar de la Quebrada pone en valor el trabajo de las comunidades locales

Las manos que sostienen la identidad de la Quebrada también tienen su lugar en cada estación del Tren Solar.

En el marco del Día del Artesano, – 19 de Marzo- el Tren Solar de la Quebrada destaca el rol fundamental de las comunidades artesanas que forman parte del entramado cultural y productivo de la región.

A lo largo de su recorrido, las estaciones del tren se consolidan como espacios donde el trabajo local cobra visibilidad, generando oportunidades concretas para artesanos de la Quebrada que encuentran allí un punto de encuentro con visitantes y pasajeros.

En este sentido, estaciones como Volcán, Tumbaya, Maimará no solo funcionan como nodos de conectividad, sino también como ámbitos que acompañan y promueven el desarrollo de economías regionales, vinculadas a los oficios tradicionales.

Actualmente, la comunidad artesanal presente en estas localidades está integrada por: 15 artesanos en Volcán, 2 artesanos en Tumbaya, 11 artesanos en Maimará.

Cada uno de ellos representa una cadena de valor que involucra saberes ancestrales, técnicas transmitidas de generación en generación y el uso de materias primas propias del territorio.

El Tren Solar de la Quebrada reafirma así su compromiso con el desarrollo local, entendiendo que su impacto va más allá del transporte sustentable, y se vincula directamente con la generación de trabajo, la visibilizarían de la cultura y el fortalecimiento de las comunidades.

En esta fecha, el reconocimiento es para quienes, con sus manos, sostienen una identidad que forma parte esencial de la Quebrada.