Día de la Abstinencia Digital: Desconectarse para volver a conectar

La propuesta invita a desconectarse por 24 horas para evaluar el uso de la tecnología. Expertos alertan sobre la dependencia y destacan mejoras en el descanso y la concentración al limitar el tiempo frente a pantallas.

El Día de la Abstinencia Digital es una iniciativa destinada a fomentar la reflexión sobre el uso habitual de la tecnología, en un contexto donde el promedio global de tiempo frente a pantallas supera las seis horas diarias. La jornada, promovida por organizaciones relacionadas con la salud mental y el bienestar digital, invita a un «ayuno tecnológico» voluntario de 24 horas.

El propósito es que las personas examinen su vínculo con los dispositivos y detecten posibles signos de dependencia vinculados al uso constante de teléfonos, computadoras y redes sociales. Especialistas señalan que fenómenos como el FOMO (Fear of Missing Out) —el miedo a perderse algo— y la ansiedad provocada por la comparación en redes son indicios de una sobreexposición digital que impacta negativamente en el bienestar psicológico.

Expertos en neurología y psicología afirman que incluso breves períodos de desconexión producen efectos positivos, como la mejora del ciclo de descanso gracias a la reducción de luz azul antes de dormir, la disminución del estrés generado por notificaciones constantes y un aumento en la concentración para tareas que requieren atención sostenida.

Para quienes deben usar dispositivos por trabajo, se aconseja adoptar hábitos de «higiene digital», como crear espacios libres de pantallas en el hogar—por ejemplo, comedor o dormitorios—y limitar notificaciones a comunicaciones esenciales. También recomiendan evitar revisar el teléfono inmediatamente tras despertar, postergando ese contacto con la pantalla al menos 30 minutos.

Los organizadores reconocen que la tecnología es fundamental para el trabajo, estudio y comunicación, pero subrayan la importancia de mantener un equilibrio que evite la saturación informativa y preserve el bienestar personal.

Así, el Día de la Abstinencia Digital plantea una reflexión esencial: ¿hasta qué punto controlamos nuestro tiempo en un mundo dominado por notificaciones y conexión constante?