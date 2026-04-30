Deudores Alimentarios Morosos: Restringirán su ingreso a salas de juego y casinos de la provincia

Con el objetivo de implementar mecanismos para restringir el ingreso a salas de juego y casinos a personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM), la Suprema Corte de Justicia y la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes del Poder Judicial (ONNA) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el Instituto Provincial de Juegos de Azar (INPROJUY).

El acuerdo se orienta a fortalecer acciones conjuntas de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, promoviendo el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias mediante herramientas jurídicas de control y prevención.

El documento, rubricado este 30 de abril de 2026, fue suscripto por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Federico Otaola; la jueza de la Suprema Corte Justicia y directora de la Oficina de Niños, Niñas y Adolescentes (ONNA), Dra. Mercedes Arias; y el presidente del INPROJUY, Lic. Walter Morales.

Estuvieron presentes los jueces del Alto Cuerpo de Justicia Dres. Mariano Miranda –vicepresidente-, María Eugenia Nieva, Martín Llamas, Eduardo Uriondo y Gonzalo de la Colina; el vicepresidente del INPROJUY, Dr. Leandro Meyer; la secretaria de Justicia de la Provincia, Dra. Marcela Infante; el coordinador de Justicia, Dr. Franco Bravo; y las coordinadoras de la ONNA Dra. Carolina Bidondo y Lic. Lucrecia Oviedo.

El convenio establece un marco de articulación entre las instituciones firmantes destinado a implementar mecanismos de restricción de ingreso a las salas de juego y casinos a quienes se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, mediante el intercambio de información y la implementación de mecanismos técnicos de control, en línea con las normativas de regulación del juego responsable y en materia de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

En ese contexto, el Dr. Federico Otaola destacó: “Este convenio, motorizado por la ONNA y las autoridades provinciales, tiende a mejorar la situación de los deudores alimentarios morosos”, y agregó que el incumplimiento de estas obligaciones genera una situación de desprotección en las familias, especialmente en niños, niñas y adolescentes, no solo en lo alimentario sino también en educación y salud.

“Es importante que el Estado genere herramientas para luchar contra esta problemática. Hoy vemos cómo los poderes del Estado se ponen de acuerdo en pos de un objetivo común basado en la cooperación”, indicó el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Por su parte, la Dra. Mercedes Arias agradeció la articulación interinstitucional y señaló: “Desde el Estado debemos brindar el mejor servicio de justicia, y eso implica trabajar de manera conjunta para enfrentar este flagelo que representan los deudores alimentarios.

Contamos con una ley previa —la Nº 6498— y es momento de avanzar en su implementación efectiva”.

A su turno, el presidente del INPROJUY, Lic. Walter Morales, expresó: “Estamos muy contentos de firmar este convenio para atender esta problemática tan importante; venimos trabajando en distintos aspectos vinculados al control y la regulación del juego, y este es

un tema que impacta directamente en la sociedad; para nosotros es fundamental poder colaborar en todo lo que contribuya al bienestar de las familias y al cumplimiento de las obligaciones alimentarias”.

En tanto, el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Mariano Miranda, informó que el próximo 6 de mayo se realizará la primera reunión de presentación del convenio con los jueces de familia, a fin de establecer los protocolos necesarios para su

implementación, destacando que “este es el primer paso para su puesta en funcionamiento”.

Finalmente, la secretaria de Justicia, Dra. Marcela Infante, presentó un informe sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, detallando su marco legal y funcionamiento.

La funcionaria provincial indicó que el registro opera diariamente y que, desde su creación, se emitieron más de 30.500 certificados, resaltando además la articulación permanente con el Poder Judicial y poniendo el área a disposición para continuar fortaleciendo estas acciones.