Detuvieron en Jujuy a un hombre que amenazó a Patricia Bullrich en redes sociales. El sospechoso fue detenido en Jujuy por Policía Federal. «Renunciá ya, sino te vamos a mandar a matar», había escrito en una red social de mensajería para amedrentar a la senadora.

La Policía Federal Argentina detuvo en Jujuy a un hombre acusado de amenazar a Patricia Bullrich. Llegaron hasta él tras detectar amenazas lanzadas mediante un perfil de una reconocida red social de mensajería a la senadora nacional.

«Vieja hija de p… renunciá ya, sino te vamos a mandar a matar, conc.. de mierda!!” (sic)», había escrito el ahora detenido en un intento por amedrentar a Bullrich.

La detención se llevó a cabo en el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional. El detenido, argentino y mayor de edad, quedó a disposición del juez interventor por el delito de “Amenazas”.

La investigación comenzó cuando, detectada la amenaza, se dio aviso al personal de la División Delitos Constitucionales de la PFA, que dispuso la realización de tareas de campo para dar con el responsable a pedido del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Ariel Lijo.

Los investigadores bucearon en redes sociales, bases de datos públicos, privados y sistemas policiales, hasta identificar a un hombre que estaría detrás del usuario de donde salieron las amenazas contra la ex ministra de Seguridad.

La investigación arrojó que la persona detrás del usuario se encontraría en Palma Sola, un pueblo al sudeste de Jujuy que según el censo de 2022 viven allí 5708 personas. Hasta allí llegaron los efectivos de la Policía de Federal.

Los policías realizaron primero tareas de inteligencia en el pequeño poblado para obtener más detalles de la persona que habría amenazado a Bullrich. Se determinó que residiría en un inmueble ubicado en los monoblocks conocidos como “Las goteras”, próximos a la Ruta N° 25.

Con la información reunida, dieron aviso al Juzgado Federal de Jujuy N°1 a cargo del Dr. Esteban Eduardo Hansen, Secretaría Penal N°2 del Dr. Sebastián Galli, que ordenó el allanamiento a la finca.

Con el visto bueno del juez, personal del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina con la colaboración de efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Jujuy, ingresaron a la vivienda donde encontraron al sospechoso que fue apresado. También se secuestró como material de prueba y un teléfono celular.

(Clarin)