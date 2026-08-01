Detuvieron en ciudad Perico al presunto responsable de la amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos

La Policía Federal detuvo este viernes en Jujuy al presunto responsable de la amenaza de bomba a la Embajada de Estados Unidos.

En el operativo hubo un informe técnico del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, que brindó datos sobre el abonado telefónico identificado.

El acusado, un argentino de 35 años, habría sido quien llamó a la sede diplomática, ubicada en el barrio porteño de Palermo, para intimidar respecto de un artefacto explosivo en el lugar. La afirmación fue descartada más tarde por los efectivos federales.

El operativo de este jueves en la provincia de Jujuy estuvo supervisado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Previamente los investigadores habían iniciado tareas de campo y análisis de información. Desde la PFA informaron que también hubo un informe técnico del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos que brindó datos sobre el abonado telefónico identificado.

A través de las tareas de geolocalización, lograron identificar el domicilio del sospechoso, ubicado en la calle Honduras al 100 de la ciudad jujeña de Perico. Desde allí el hombre habría realizado las amenazas.

La Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda y la detención del acusado, que está sindicado como presunto autor de las amenazas. También secuestraron su teléfono celular.

El detenido quedó a disposición del juzgado interviniente imputado por el delito de “intimidación pública”, a la espera de las actuaciones procesales de rigor.

El caso

El pasado miércoles, cuando ocurrió la amenaza, los agentes de la PFA desplegaron un operativo en las inmediaciones y evacuaron el lugar, que es habitualmente visitado por los argentinos que tramitan la visa para poder viajar a Estados Unidos.

También se desplazó personal policial y de bomberos para realizar tareas de prevención en el inmueble situado sobre avenida Colombia al 4300. Además, concurrieron la división de Explosivos de la Federal y el Escuadrón Antibombas de la Ciudad.

Luego, el personal de la Superintendencia Federal de Bomberos de la PFA realizó una exhaustiva inspección en la que se descartó la presencia de cualquier tipo de material explosivo.

Por el operativo, el cruce entre la avenida Colombia y la avenida Sarmiento quedó cortado por varias horas, según informó el área de Movilidad del gobierno porteño.

Tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6, a cargo de María Servini, y la Secretaría Nº 12 de Gustavo Criscuolo, que encomendó la investigación al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA.