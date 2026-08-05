Detuvieron anoche en Salta al Abogado Diego Javier Chacón tras una captura internacional solicitada por el Ministerio Público de la Acusación

La medida se había solicitado luego de que el imputado abandonara el país sin autorización judicial, incumpliendo las restricciones que le habían sido impuestas en el marco de una causa penal en trámite.

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron anoche al abogado Diego Javier Chacón en el aeropuerto de Salta, cuando regresaba de EEUU.

Chacón permanece en el Servicio Penitenciario de esa provincia a la espera de la realización de la audiencia de extradición a Jujuy, que se realizará en las próximas horas.

La medida había sido dispuesta por el Juez con Funciones de Control, Marco Espinassi, quien resolvió revocar la libertad que le había sido concedida al imputado el 6 de enero de 2025, ordenar su inmediata detención y librar una orden de captura internacional mediante la publicación de una Alerta Roja de Interpol, conforme a lo solicitado por el Ministerio Público de la Acusación.

Según surge de la resolución judicial, Chacón se encontraba sujeto a medidas de coerción que incluían la prohibición de salir del país sin autorización previa. No obstante, durante una audiencia realizada el 15 de julio informó que ya se encontraba en Atlanta, Estados Unidos, donde había viajado para presenciar encuentros correspondientes al Mundial de Fútbol, pese a que su pedido para viajar había sido rechazado con anterioridad.

El magistrado consideró que dicha conducta constituyó un grave incumplimiento de las reglas impuestas al recuperar la libertad, destacando además que el imputado, en su condición de abogado, conocía plenamente el alcance y las consecuencias jurídicas de las medidas cautelares que pesaban sobre él. En ese contexto, resolvió revocar el beneficio y hacer lugar al pedido de captura internacional formulado por la Fiscalía.

Chacón se encuentra imputado en la investigación por el asalto perpetrado en noviembre de 2022 contra una distribuidora ubicada en el barrio San Pedrito, hecho en el que un empleado perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego y otro trabajador resultó gravemente herido.

De acuerdo con la plataforma fáctica sostenida por el Ministerio Público de la Acusación, al imputado se le atribuye haber proporcionado información sobre el funcionamiento logístico, comercial y operativo del establecimiento a quienes ejecutaron el ataque. La causa fue calificada provisoriamente como robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio criminis causa y homicidio criminis causa en grado de tentativa, entre otros delitos.