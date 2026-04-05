Detuvieron al presunto autor de un intento de femicidio en Perico

El Ministerio Público de la Acusación informa que, en el marco de una investigación por un hecho ocurrido en la ciudad de Perico, se logró la detención de un hombre de 34 años, sindicado como presunto autor del delito de femicidio en grado de tentativa.

La medida se concretó en horas de la madrugada de este sábado, alrededor de las 3, tras allanamientos realizados en domicilios de la localidad de Pampa Blanca. Durante los procedimientos se procedió al secuestro de un vehículo que habría sido utilizado como remis, un teléfono celular y prendas de vestir del sindicados, que son de interés para la causa.

La investigación es encabezada por la fiscal, Dra. Romina Núñez, con la intervención de la ayudante fiscal, Dra. Daniela Guerrero, y el trabajo coordinado de efectivos policiales de la División Homicidios y del Centro de Violencia de Género.

A partir del análisis de cámaras de seguridad se logró identificar el rodado involucrado y, posteriormente, dar con el conductor, lo que permitió avanzar hacia su detención.

Según las actuaciones, el hecho se registró durante la noche del 1 de abril, cuando una joven de 24 años fue abordada en inmediaciones de avenida La Bandera y Zegada por un vehículo, que la trasladó hacia una zona rural sobre la ruta provincial 46.

En ese contexto, la víctima habría sido agredida físicamente hasta perder el conocimiento. De acuerdo a la reconstrucción preliminar, la mujer recuperó la conciencia en un sector cercano a una finca sobre ruta provincial 56, donde advirtió que se encontraba con su cuerpo prendido fuego. Tras lograr sofocar las llamas, consiguió pedir ayuda.

La víctima fue trasladada al hospital Pablo Soria, donde permanece internada en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica, sin haber podido prestar declaración hasta el momento debido a su estado de salud.

El Ministerio Público de la Acusación solicitará la imputación formal del detenido el próximo lunes ante el juez de Control, por el delito de femicidio en grado de tentativa, mientras continúan las medidas investigativas para el total esclarecimiento del hecho.