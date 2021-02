Detuvieron a un abogado por llevarle marihuana a la cárcel al rapero Zaramay

El rapero Agustín Carlos Roberto García, conocido en el ambiente artístico como “Zaramay”, actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva por 30 días.

El músico fue apresado la semana pasada luego de subir una serie de fotos en su cuenta de Instagram posando con armas de fuego y acompañado de jóvenes que están ligados a Los Monos.

Ayer el abogado de Zaramay, Fernando Arias Caamaño, fue detenido -y horas más tarde liberado- por intentar entrar a la cárcel a ver a su supuesto defendido con un paquete de droga.

El cantante fue detenido por intimidación pública y tenencia ilegal de armas de guerra, investigación que comenzó tras las fotos que subió a su cuenta de Instagram el 26 de enero, en donde se lo veía junto a integrantes de Los Monos con las caras tapadas, portando armas de fuego como AK 47, Glocks y calibres 22. También filmó un videoclip donde se lo puede ver armado en el Monumento a la Bandera y un mural del “Pájaro” Cantero en Zona Sur.

¿Quién es Zaramay?

Él músico de 26 años se denomina a sí mismo como “el jefe del malianteo” (un híbrido entre el trap y el rap) y en diálogo con Julio Leiva, en el ciclo Caja Negra de FiloNews, el cantante habló de su pasado en la calle. “Me rompí el ojete, me esforcé para no ser hoy un muerto más o para que no me pase nada. La música me ayudó mucho y mi forma de ser, mi seguridad y mi cabeza. Yo viví siempre en la calle, hasta hace un año vivía en la calle. Todo me lo dio la calle, y la dejé por la música. Sabía que en un momento todo lo que invertía en la música con mi gente y compañeros. Lo de la calle sabía que era algo pasajero, no era algo que quería para mi vida”. Su canción “Crustáceo Cascarudo”, tiene más de 1.9 millones de reproducciones.

Ayer trascendió que el abogado bonaerense Fernando Arias Caamaño (conocido por ser el defensor de Mario Segovia, el “Rey de la Efedrina”, que cumple condena en la cárcel federal de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires) fue detenido en el Order -como se conoce a la Alcaidía ubicada en 27 de Febrero al 7800, en la zona oeste de la ciudad de Rosario- minutos antes de ingresar a ver al músico por intentar ingresar droga para que consuma el joven.

Según fuentes del Servicio Penitenciario, el profesional fue aprehendido luego de que se encontrara entre sus pertenencias seis gramos de marihuana en un paquete de galletitas 9 de Oro que, según justificó Arias Caamaño, llevaba por pedido de la familia de Zaramay. Horas más tarde fue liberado, pero se le inició una causa penal.

Además del ingreso de la droga, a Arias Caamaño se lo investiga por ingresar un celular a la cárcel, ya que el mismo día de su visita, Zaramay subió un video a sus redes, al parecer desde su Iphone, por lo cual se realizaron requisas en procura de secuestrar el aparato, pero al momento de allanar la celda, los penitenciarios no hallaron elementos.

Lo novedoso es que desde el Ministerio de Seguridad de la provincia señalaron que Arias Caamaño no es el abogado del cantante, pero en la visita argumentó que su presencia se debía a que iba a hacerle firmar un poder al joven para asumir como su defensor, ya que está matriculado para ejercer en la provincia de Santa Fe.

Según explicó en su cuenta de Twitter el periodista rosarino Hernán Funes, en un trámite express el Juzgado Federal N°4 le concedió la libertad a Arias Caamaño, y le indicaron que “vuelva el jueves” para seguir la causa penal en su contra.