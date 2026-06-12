Destituyeron al interventor del PJ de Jujuy

El Tribunal confirmó la intervención del Partido Justicialista jujeño, pero a la vez dejó sin efecto la designación del dirigente salteño. Ahora será el juez electoral quien deberá nombrar un nuevo interventor.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó este jueves la intervención del Partido Justicialista de Jujuy, aunque resolvió apartar de su cargo al dirigente salteño Ricardo Villada, quien había sido designado como interventor judicial por el juez federal Esteban Hansen.

La decisión es parte de la crisis institucional que atraviesa el peronismo jujeño y modifica parcialmente el esquema dispuesto por la Justicia Federal en abril pasado, cuando se ordenó la intervención del partido por un plazo de 180 días y se nombró a Villada para encabezar el proceso de normalización.

Según trascendió, que la Cámara Nacional Electoral avaló la continuidad de la intervención partidaria, pero consideró necesario reemplazar a la persona encargada de llevar adelante el proceso. De esta manera, el dirigente salteño quedó fuera de la conducción del PJ jujeño.

Deberán designar nuevo interventor

Tras la resolución de la Cámara, será nuevamente el juez federal con competencia electoral de Jujuy, Esteban Hansen, quien deberá definir en las próximas horas quién ocupará el cargo de interventor.

La medida abre una nueva etapa dentro del proceso de normalización partidaria, que podría incluir la redefinición del cronograma electoral interno previsto para los próximos meses.

Antes de ser removido, Villada había anticipado que su objetivo era garantizar elecciones transparentes y devolver la conducción del partido a autoridades elegidas por los afiliados entre octubre y noviembre de este año.

Villada y la intervención del PJ jujeño

Ricardo Villada había sido designado interventor judicial del Partido Justicialista de Jujuy el 9 de abril de 2026 por el juez Hansen, en medio de una profunda disputa interna dentro del peronismo provincial.

La resolución judicial declaró la nulidad de decisiones adoptadas por las anteriores autoridades interventoras y justificó la medida por la existencia de un cuadro de anormalidad institucional dentro del partido.

El ex ministro de Gobierno de Salta asumió entonces la responsabilidad de reorganizar la estructura partidaria, elaborar un padrón definitivo y convocar a elecciones internas para normalizar la conducción del P] jujeño.

Normalización del peronismo jujeño

La intervención del P3 de Jujuy forma parte de una larga disputa política y judicial que lleva varios años. Incluso, el Partido Justicialista nacional había ratificado recientemente la continuidad de las intervenciones en Jujuy y Salta, anticipando que apelaría distintas resoluciones judiciales vinculadas al proceso.

Con la decisión de la Cámara Nacional Electoral, la intervención continuará vigente, aunque bajo una nueva conducción que deberá ser definida por la Justicia Electoral jujeña en los próximos días.