Destacaron la obra del primer ascensor urbano

El presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar y un grupo de vecinos, destacaron la obra del Primer Ascensor Urbano de la ciudad, obra que está avanzando y próxima a culminar, en el sector de la Vieja Terminal de Ómnibus.

Al respecto, el presidente de la Institución, Lisandro Aguiar, afirmó que “es una obra muy importante para nuestra ciudad, que tiene una característica geográfica muy particular, como ser barrios en distintos sectores con accidentes geográficos para poder acceder a ellos. Por ejemplo todo lo que es el sector de Villa San Martín, Belgrano, El Chingo, Cuyaya, Mariano Moreno, Alto Castañeda, Alto Gorriti y Ciudad de Nieva”.

En este sentido, agregó: “En todos estos sectores de la ciudad hay que acceder ya sea por automóvil a través de las calles que normalmente son en subidas empinadas, o a través de escaleras. Pero hay sectores en particular que tienen la característica de tener una franja etaria de adultos mayores muy importante, caso puntual Mariano Moreno, parte de Alto Gorriti y Alto Castañeda”.

“Por eso consideramos que la obra del Ascensor Urbano- continuó Aguiar- es muy importante para ese sector, puntualmente se constituye en un nuevo método de movilidad urbana, hay que verlo no solamente desde el diseño arquitectónico, que realmente será un hito dentro de la ciudad, incluso con posibilidades de desarrollo turístico, porque quienes pudieron acceder a la obra o recorrer el sector en la parte alta, en la plaza que da al Hospital Néstor Sequeiros, se está llevando una obra de intervención muy importante y será un gran mirador para la ciudad”.

Más adelante, destacó que “será un nuevo método de movilidad urbana que permitirá a todos los vecinos del sector y particularmente a los adultos mayores, acceder de manera más ágil, más sencilla, más simple a su casa, a su barrio. También permitirá el desarrollo de las microeconomías, generando puestos de trabajo, tanto en la parte baja como en la alta”.

Por último, Aguiar enfatizó que “esta obra cuenta con el aval del Concejo Deliberante, se aprobó el presupuesto, la ampliación presupuestaria para llevarlo adelante con amplia mayoría. Está dentro de lo que es la planificación de nuestra ciudad y dentro de toda esta modernización que está llevando el intendente, como por ejemplo las bicisendas, con la posibilidad de generar nuevos emprendimientos en la ciudad”.

Por su parte, Silvia Cruz del barrio Castañeda, destacó que “la obra del ascensor urbano nos cayó muy bien porque con ese trabajo benefician al barrio, la obra viene acompañada de mejorías que nos hacen falta, más que nada en la parte de abajo, como por ejemplo iluminación y pavimentación de algunas calles. Va a cambiar la fisonomía, donde vivimos, además le mejora la calidad de vida de la gente adulta, que es mucha en este sector, les cuesta subir y bajar, por ejemplo las escaleras. Además, esta obra facilitará el acceso al hospital Sequeiros, que tiene mucha historia en la vida del barrio, muchos pacientes vienen del interior y esta obra cambiará también la seguridad de todos y la calidad de vida. Hace mucho tiempo no se veía una obra tan importante, espléndida, así que estamos muy agradecidos”.

Mientras que Carmen López, vecina del sector, destacó que “el ascensor urbano me gusta, nos va a servir para toda la gente del barrio, me parece muy bien lo que está haciendo el intendente, hay mucha gente de edad que no puede subir esclareas. Particularmente me agito mucho con las escaleras, no las puedo subir, por eso hace falta el ascensor. El caracol es una subida que también me cuesta mucho, por eso felicitó al intendente, nos va a cambiar la vida a muchos. Tengo a mi nieto con discapacidad que no puede subir muchas escaleras y también será beneficioso para él y mucha gente con discapacidad”.

Fabio Méndez, presidente del Centro Vecinal Mariano Moreno, resaltó que “el ascensor urbano va a cambiar la realidad de nuestro barrio y ayudará a la comunicación y conexión del vecino de Moreno con el vecino de Castañeda. La obra será muy beneficiosa para ambos sectores. Además de esta obra, también se instalaron juegos urbanos y también nos avisaron que se cambiará la iluminación del barrio. El ascensor va a traer muchos beneficios para los adultos mayores, porque muchos de ellos utilizan el hospital Sequeiros, no solamente vecinos de este sector, sino también de otros sectores”.