Destacan que la articulación entre el MPA de Jujuy y el MPF de Salta permitió detener a un prófugo por tentativa de femicidio

Como una muestra más del constante y arduo trabajo interinstitucional que mantienen el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy y el Ministerio Público Fiscal de Salta, durante la jornada de ayer, jueves 11 de junio, se concretó en territorio jujeño la detención de un hombre que era intensamente buscado por la Justicia salteña en el marco de una causa por tentativa de femicidio.

La captura fue posible gracias a la rápida coordinación entre ambos organismos. Tras la comunicación realizada por el Ministerio Público Fiscal de Salta, el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy se abocó de inmediato a las tareas investigativas destinadas a establecer el paradero del acusado. Las diligencias fueron coordinadas por la Ayudante Fiscal Paola Angelo, quien encabezó las actuaciones desarrolladas en la provincia que culminaron con la localización y detención del sospechoso.

El detenido, identificado como J. F. C., de 27 años, era buscado por un grave hecho ocurrido el pasado 22 de mayo en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, donde presuntamente atacó a su pareja provocándole severas lesiones.

De acuerdo con la investigación que lleva adelante la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, el acusado habría rociado a la mujer con un líquido inflamable y posteriormente le habría prendido fuego. Tras el episodio, se dio a la fuga, por lo que se activó un amplio operativo para dar con su paradero.

En el marco de esa búsqueda, equipos de la Unidad UGAP Orán, del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta, del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy y de la Policía de la Provincia de Jujuy desarrollaron tareas conjuntas de investigación e intercambio de información que permitieron determinar la presencia del imputado en territorio jujeño.

Como resultado de ese trabajo articulado, el hombre fue localizado y detenido el ayer, quedando a disposición de la Justicia salteña para continuar con las actuaciones correspondientes.

La medida se concretó luego de que la Sala II del Tribunal de Impugnación de Salta revocara la resolución que había dispuesto su libertad, ordenara su inmediata detención y lo declarara en rebeldía.

Paralelamente, las autoridades lograron localizar a la víctima, quien permanecía fuera de su domicilio y de la custodia de protección oportunamente dispuesta. Según informó la Fiscalía interviniente, la mujer será sometida a evaluaciones médicas y recibirá asistencia integral por parte de organismos especializados.

Este procedimiento vuelve a poner de manifiesto la importancia de los mecanismos de cooperación y asistencia recíproca entre los Ministerios Públicos de ambas provincias, una articulación permanente que fortalece las investigaciones penales, agiliza la búsqueda de personas requeridas por la Justicia y permite brindar respuestas más eficaces ante hechos de extrema gravedad.