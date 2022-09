Destacan el avance del caso Iara Rueda

Luego de diversas marchas para visibilizar este femicidio ocurrido en Palpalá, hicieron conocer que antes de fin de año dará inicio el juicio contra los autores del femicidio de Iara Rueda, como también el avance de la causa contra 8 policías por no colaborar en la búsqueda de la menor.

La Madre de Iara Rueda Mónica Cunchila comentó, “ya se cumplieron 2 años y son incontables las marchas que hemos realizado, para qué avancé la causa y podamos a llegar a juicio antes de fin de año y que este año tengamos la sentencia firme”.

Comentando además, “estos días han sido con muchas novedades en el caso de mi hija por qué nos han notificado y justamente anoche recibí la última notificación de que ya está en poder el expediente y la otra parte que está defendiendo al señor Cachizumba, la semana pasada fueron los abogados que no querían y están pidiendo plazo, pero la jueza ha determinado que ya estaba todo listo para que empiece a correr los plazos y ahora me notifican que le darán los 10 días al abogado y ya no les van a dar lugar, ellos deberán ver si piden la nulidad de algunas pruebas o piden ampliar el expediente, estamos a nada, ha sido un camino de hormigas, pero ya estamos más cerca”.

Con respecto al juicio de los policías implicados en el tema añadió, “es una denuncia que me di con que estaba parada desde el 7 de julio de este año y recordemos que la feria judicial fue el 16 es decir que ellos, tendrían que haber tenido una respuesta, porque la respuesta demora entre 5 días y llegamos justo para que salga de la Cámara de Apelaciones porque ellos habían apelado y quedó parado y estamos a septiembre y todavía sigo esperando la contestación para que así se saque el dictamen y lo puedan mandar que se unifique con el expediente original con el que el juez Fernández, así que sigo esperando eso porque se duermen las causas y los plazos legales”.

Indicó así mismo sobre el tratamiento de la causa, “para cada respuesta son de 5 a 10 días y eso uno se va enterando a medida de que va averiguando, uno va de oficina en oficina sin descanso, justamente voy a llegar de nuevo a ver si ya salió de la Cámara de Apelaciones N° 2 a ver si tengo novedades porque ese caso también tiene que avanzar y quiero que llegue al juez Fernández para que nos den fecha de juicio y supuestamente tienen que salir paralelamente y cuando se esté dando el juicio de Iara también todos los aportes que vayan saliendo, van a ser para ir sumando a la denuncia contra esta gente que no cumplió como funcionario público, hasta la fecha tenemos 8 pero creo que deberían ser más los responsable, creo que en el juicio se verá, porque estoy segura que acá hay más cómplices y en el juicio cuando se hagan los careos y empiecen a hablar y nos veamos cara a cara ahí vamos a ver”.

A su vez Cunchila mencionó, “a mí muchas cosas me dan fuerza para seguir adelante con el pedido de justicia, pero como saben me quiebro con facilidad, pero el hecho de soñar con mi hija, el abrazo de la gente que se pone de nuestro lado y nos dicen que no bajemos los brazos, los amigos y vecinos que a veces marchan con nosotros te dan la fuerza y decir si puedo, lo que me enseño mi hija en estos 16 años que la tuve fue que todo se puede, no hay nada que uno no pueda hacer, lo único que no podre será tenerla conmigo pero si voy a lograr justicia por mi hija porque se lo jure y quiero que sea un caso que sirva de ejemplo para tantos casos de femicidios, porque esto no tiene que suceder nunca más”.

Para finalizar expresó, “todos los casos son importante yo siempre remarcó eso, no vamos a bajar los brazos, vamos a estar hasta el último caso acompañando, a mí el día que me quitaron a Iara me cambiaron yo no era así, me fui conociendo con muchos padres y madres de víctimas de homicidios, femicidios, accidentes de tránsito, abusos, violaciones y saco el valor para seguir porque un hijo no te deja tener miedo y uno va a pelear hasta el último por un hijo”.