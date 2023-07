Después de la “venganza” del kircherismo, Snopek acusa a Recalde y a Mayans de ser aliados de Morales

El senador jujeño explicó porqué no dio quórum para tratar el pliego de jueces y estalló contra el oficialismo. “Jugaron con Morales”, alertó. “Lo bancaron cuatro años, vamos a ver que les pasa”, dijo al recordar que en 2018 Eduardo Fellner terminó preso.

El senador peronista de Jujuy Guillermo Snopek se siente “decepcionado” con el Gobierno. Cree que “juegan” con el gobernador Gerardo Morales y que evitaron hablar de la situación que se vive en esa provincia tras las últimas detenciones. Inclusive, apunta contra Mariano Recalde, de La Cámpora, por no apoyar su intención de llevar al recinto el asunto.

Lo concreto es que por “no haber reciprocidad conmigo”, el miércoles decidió no apoyar el quórum para tratar el pliego de jueces clave para la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y automáticamente el partido decidió romper el acuerdo electoral y dar de baja la lista de precandidatos legislativos en Jujuy que está encabezada por Carolina Moisés y que tiene entre sus integrantes a Snopek.

En diálogo con PERFIL, el senador dejó en claro su postura.

PERFIL: —¿Por qué no estuvo en el Senado?

Snopek: —A mí me preocupa Jujuy. Está en llamas. Hay gente que perdió el ojo, gente detenida, abogados presos. Esa es mi preocupación. Quería constituir la comisión de Asuntos Constitucionales y no se hizo. No te digo que intervengan mañana el Poder Judicial, pero sí generar el debate. La semana pasada iba a haber sesión, pedí el salón para la tarde y me dijeron que no. Me lo dieron a la mañana. No conseguí el quórum. La llamo de nuevo el martes. Me iba a ‘cagar a palos’ con los radicales en la sesión por el tema Jujuy. Era para plantear el caos que hay acá.

—¿Y el martes qué pasó?

—Mariano Recalde no fue.

—¿Por qué no fue?

—No sé. Teníamos punteado todo. Recalde no quiso tratar el tema Jujuy. Y se sumó al compromiso con Edgardo Kueider por el tema Energía. Nosotros veníamos con temas de combustibles, Energía, etc. Era para dinamizar. Tampoco le cumplieron a él. Y el miércoles convocan a sesión y nos piden estar.

—Para hablar de los jueces.

—Claro. No me dijeron si era para un juez en particular. Pero mi provincia está en llamas. Tenés cortes de ruta, esa es mi preocupación. Entonces decidí no ir por no haber reciprocidad. Yo he puesto la cara en el tema de la Corte. Hemos sacado debate para el Consejo de la Magistratura. Yo cumplí mi responsabilidad como legislador.

—¿Por qué cree que lo hicieron?

—No lo entiendo. Ellos conversaron 3 años y medio con Morales. Y ahora él dice que va a ir preso Wado de Pedro, Moyano. Ellos hablaban con Morales, no yo.

—¿Habló con José Mayans (jefe de bloque oficialista) antes de la sesión?

—Sí, el martes a las 19 le avisé. Le dije ‘no hay reciprocidad, no voy a ir’. El responsable es Mayans. Acá tengo gente detenida, procesada.

—La consecuencia fue la quita de lista en el armado electoral.

—Yo no estoy en el armado electoral. No es tema, no me importa. El tema es lo que pasa acá en Jujuy.

—¿Se siente traicionado?

—No. Decepcionado. El presupuesto se votó con 37 votos y Mayans enfermo. Yo les dije que jugaban con Morales. Se lo dije a Sergio Massa. Acompañé el Presupuesto. Hasta ahí llegué.

—¿Le explicaron las razones de ese vínculo con Morales?

—Nunca la entendí. Nunca me la explicaron. Pero ves la foto de Wado con Morales. Ellos apostaron a la institucionalidad y Morales juega a eso con frases de paz en Buenos Aires. Pero al palo y persecución acá en Jujuy. No lo entendieron. En 2018 lo metió preso a Eduardo Fellner . Esto lo bancaron 4 vamos a ver que les va a pasar.