Despedidas emotivas para Ernestina Pais: El legado de amor y amistad

La muerte de la periodista generó una ola de mensajes de colegas, amigos y compañeros de trabajo.

La reciente muerte de Ernestina Pais, ocurrida el viernes por la noche tras un accidente ferroviario en la localidad bonaerense de Martínez, generó una profunda conmoción en el ámbito del espectáculo. Artistas y colegas, entre ellos Gastón Pauls, recordaron su legado y el vínculo cercano que compartieron.

Uno de los tributos más conmovedores fue el de Pauls, quien evocó el tiempo que pasaron juntos: «Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos. Y más». En su mensaje, el actor compartió fotos y fragmentos de conversaciones que atesoraron a lo largo de su amistad.

El texto de Pauls se tornó aún más emotivo: «Tu casa a medio hacer. Tu perro Rolando llamándome por mi nombre. Risas en mi casa de Warnes. El Obras y el Dorrego. Vos yéndote a la madrugada a la radio y yo durmiendo. Tu maravillosa foto de Charly. Seguíamos riendo hasta que dolía». En su mensaje, se reflejó la profundidad de su conexión y los momentos compartidos, culminando con un desgarrador: «Te amo. Y esas fueron tus últimas dos palabras ayer en tu último mensaje. Te amo. Nos amamos. Gracias por tanto amor. Buen viaje, amada ERDNE».

El director José María Muscari, quien trabajó con Pais en El divorcio del año, también compartió su despedida. Publicó un video de la periodista en el escenario y la despidió con un mensaje breve pero significativo: «Chau Ernes, que seas feliz en tu eternidad. Te despido feliz y actuando».

La actriz Guillermina Valdés, que formó parte de su elenco, recordó a Pais con una fotografía y un mensaje conmovedor: «Así siempre, amiga hermosa Ernest. Tu sonrisa grabada en mi corazón. Gracias por nuestro encuentro. Eterna».

La intérprete Rocío Igarzábal también se despidió con nostalgia, compartiendo imágenes de sus giras y mencionando los proyectos que tenían por delante: «Quiero creer que no es verdad. Amiga, te llamé. Te llamé mil veces. Te amo infinito. Te voy a extrañar todos los días».

Entre las periodistas que la recordaron, Débora Plager rescató una carta que le dedicó en uno de sus cumpleaños, destacando la intensidad de su amistad. Plager expresó: «Te siento mi amiga cercana, tan intensa como cuando compartíamos mucho tiempo juntas. Te quiero mucho Ernes».

El productor Coco Fernández también compartió un recuerdo, publicando una imagen de una celebración en Canal 13 y escribiendo: «Recordarte en uno de los momentos más lindos de la vida, donde fuiste muy feliz. Te quiero, amiga. Gracias por tantas risas. Te voy a extrañar».

Otros colegas como Connie Ansaldi, Ángel de Brito, Guillermo López y Marcela Feudale también dejaron sus condolencias en redes sociales, mientras que la comunicadora Guadalupe Vázquez extendió su apoyo a la familia de Pais, especialmente a su hijo.

El diseñador Benito Fernández recordó a Pais con una imagen de su participación en MasterChef Celebrities, expresando: «¡Amiga! ¡Siempre vas a estar a mi lado. Tristeza. ¡Tanta luz!». Por su parte, Roberto Piazza lamentó su partida: «Muy triste noticia. Siempre fue conmigo una maravillosa mujer y con mucha alegría la recordaré. Triste final».

La tristeza también se hizo presente en las palabras de Andrea Rincón, quien destacó la bondad de Pais, y Malena Guinzburg, quien se mostró impactada por la noticia: «Estoy en shock y muy triste. Te quiero Ernest».

Finalmente, Jimena Monteverde compartió una última foto con Pais, recordando momentos de felicidad: «¡Nuestra última foto, te vi feliz, te vi muy bien, hablamos de todo! Que triste estamos todos, se te va a extrañar».

(Cadena3)