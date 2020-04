Desmienten muerte por dengue en San Pedro

Existieron versiones que una persona habría muerto a causa del dengue en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Esto fue desmentido por la directora Regional de Salud doctora Evangelina Vichetti, quien aseguró que no se reportaron muerte por esta enfermedad o bien no se hizo la correspondiente denuncia al sistema de salud.

Dijo que, “en el hospital Paterson no hay ninguna defunción por dengue, si hubiese ocurrido en algún otro lugar no fue reportado, si bien el sistema sanitario debería realizar un comunicado de muerte por dengue, pero si se hizo conocer que fue por dengue no fue bien puesta la causa de esa muerte dado que no tenemos antecedentes que haya muerto algún paciente por dengue”.

Luego habló de la situación actual en San Pedro y señaló, “hasta el momento no hay confirmado casos hemorrágicos en la jurisdicción Ramal 1, no recibimos ningún reporte y en las atenciones en el hospital Paterson no se recibió ningún informe sobre dengue hemorrágicos”.

Aclaró además que, “el dengue puede causar una muerte pero no es el caso del Cero Tipo de dengue que tenemos en San Pedro, es difícil que muera una persona con el Cero Tipo Uno de dengue”.

Sobre los casos registrados señaló, “en San Pedro se está manejando 700 casos positivos de dengue y puede actualizarse en estos días ya que se envían todos los días más de 100 muestras a San Salvador de Jujuy. Además tenemos más de 200 casos sospechoso en estos momentos en evaluación”.

En referencia a la atención de pacientes remarcó, “hay muchos casos sospechosos que van a los NODOS, recordemos que tenemos los nodos del CIC de La Nueva Ciudad, en Patricio y Santa Clara donde pueden concurrir de 8 a 24 horas y al hospital, eso hace que la atención pueda ser más rápida”.

“La mayoría de los casos son pacientes ambulatorios que van a continuar el tratamiento a sus domicilios. El tratamiento consiste en tomar parecetamol, hidratación y reposo, ya que el dengue generalmente da un cuadro de dolor muscular y fatiga, por eso recomiendan la hidratación, el reposo y el control”, finalizó.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ