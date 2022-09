Desmienten la existencia de cuadros de gastroenteritis en Jujuy

El ministro de Salud de la provincia de Jujuy salió al cruce de las versiones sobre casos de gastroenteritis registrados en las últimas jornadas en personas de todas las edades y que lo vincularon a situaciones de contaminación del agua de red u otras condiciones masivas, asegurando que los cuadros ocurren habitualmente en esta época del año.

El ministro de Salud Antonio Buljubasich comentó, “surgió o circuló algún tipo de información errónea y esto siempre genera algún tipo de preocupación, lo que sí puedo afirmar rotunda y contundentemente de que no hay ningún tipo de bacteria en el agua, tenemos chequeado con muestras bacteriológicas de tanques de aguas de depósitos, de cañería y no tiene nada que ver con eso, aun no tenemos identificado el agente por cuanto no hay posibilidades de hacer cultivos virales, así que por descarte de procesos infecciosos bacterianos podemos decir por sospecha que se trata de procesos virósicos habituales a esta época del año, las gastroenteritis virósicas tienen algún tipo de estacionalidad y habitualmente, ocurren año a año esto”.

Continuando agregó, “lo fundamental primero es la prevención, el manejo de alimentos y la higiene personal sobre todo el lavado de manos, esto es fundamental, tratar de que tener una alimentación lo más que saludable y preparada con las medidas de higiene de la mejor manera”.

Referido a los síntomas detalló, “los síntomas son náuseas, vómitos, dolores, abdominales, deposiciones líquidas, los signos de alerta son vómitos con frecuencia elevada, por ejemplo el niño que toma y vomita tiene chances de deshidratarse, un par de vómitos en el día no es alerta, deposiciones o cacas con sangre, temperaturas elevadas estos serían los causales de consulta médica y ahora si simplemente son cacas más blandas y más frecuentes que lo habituales la recomendación fundamental es que tome cualquier tipo de líquidos, s la cantidad de posiciones es elevada la consulta en el puesto de salud más cercano”

Por otra parte destacó, “la información es día a día, nosotros llevamos la estadística al momento de la capacidad, la disponibilidad y la ocupación de camas que tenemos y no hay grandes variaciones, no estamos de ninguna manera con ningún tipo de situación crítica, cuando hay alguna enfermedad estacional como es el caso de la diarrea obviamente el número de casos de internados con esa patología aumenta, esto ocurre en invierno con las enfermedades respiratorias y en esta época al inicio de la primavera y verano con la gastroenteritis, esto es así siempre”.

A lo que agregó el ministro, “en esta época los niños tienden mucho a llevarse las manos a la boca lo cual puede producirse la infección, por otra parte, los cuadros diarreicos son más riesgosos cuanto más chico es el niño porque en cuanto menos edad tienen son más vulnerables”.

Sobre las medidas a tener en cuenta remarcó Buljubasich , “es importante y quiero mencionar lo que es la auto medicación, los cuadros que están predominando son cuadros de gastroenteritis virales y el consejo es por favor no medicarlos, si hubiera signos de mal estado en general con temperaturas muy elevadas, vómitos o si hubiera sangre en la materia fecal lo aconsejable es concurrir y eventualmente en el lugar de consulta se le harán preguntas donde se decidirá si es necesario algún tipo de medicación o no, pero en general más del 95% de las diarreas son de origen viral, por lo tanto se auto limitan y se terminan curando, lo que es importante y necesario es mantener la hidratación lo que generara en el niño un buen estado general durante los 5 o 6 días de duración del proceso, porque siempre en general dura este tiempo y en cuanto al tratamiento es mantener la hidratación, no la auto medicación y mucho menos medicación con antibióticos que en estos casos no son los adecuados, salvo que sean prescritos por un facultativo”.