Desmienten el aumento en el cuadro tarifario de los taxis compartidos de San Pedro

Ante publicaciones donde indican que se produciría el aumento en taxis compartidos que realizan el servicio en la ciudad de San Pedro de Jujuy, esta información fue desmentida.

El edil explicó que ya se vinieron dando sucesivos aumentos de tarifas para este servicio y que desde el Deliberante sampedreño hasta antes de las elecciones no se va autorizar la suba en la tarifa urbana.

El concejal Cristian Aguirre comentó, “he visto ayer en los distintos medios de comunicación al representante de uno de los sectores de los remiseros de nuestra ciudad referirse a que van a estar el día de mañana acá en el Concejo Deliberante y por supuesto no sabíamos nada, nos enteramos por los medios igual la comunicación”.

Luego recordó, “las puertas al diálogo en el Concejo Deliberante siempre están abiertas, así que vamos a recibir a quienes vengan para hablar un poco de la situación actual con respecto a la a la situación económica y obviamente su correlato con la tarifa del transporte de pasajeros, pero hay que aclarar algunas cuestiones”.

A su vez agregó, “los aumentos tienen que pasar necesariamente por el Concejo Deliberante no hay decisión unilateral y no se ha acordado un aumento en noviembre, quiero aclararlo para que la gente sepa y tenga la tranquilidad que en noviembre no vamos a autorizar ningún aumento, porque no hemos acordado eso en nuestro bloque de 5 concejales, si hemos acordado mantener el diálogo abierto y una mesa de diálogo constante porque la situación económica está complicada y no ha mejorado”.

Agregando al respecto, “todavía debemos esperar las elecciones del domingo y es lógico que las elecciones están determinando mucho el rumbo económico de nuestro país, por lo cual si hemos acordado que después de la elección íbamos a ver cómo estaba la situación y nos íbamos a juntar con ellos para ver si amerita un nuevo aumento, así que sabiendo que hasta la fecha no vamos a tratar un nuevo aumento, pero si lo vamos a hablar a partir de la semana que viene en diciembre si amerita o no el cuadro tarifario pero este mes no habrá, aunque tengan los votos de los concejales opositores y quiero aclarar que este mes no pasara pero si lo trataremos el mes de diciembre”.

Para finalizar Aguirre expresó, “el aumento del combustible es uno de los factores por el cual aumentamos el cuadro tarifario, pero no podemos correr detrás de la inflación porque no vamos a llegar nunca y el boleto se iría alrededor de 500 pesos, por eso tenemos que mediar y evaluar cuál es la situación general, porque ellos en su nota hablan de nafta que no utilizan mucho los remiseros, lo que si utilizan es el gasoil, entonces no podemos hablar de la nafta súper cuando utilizan el gas para trabajar, aparte si es porcentual les termina perjudicando a ellos y hoy no estaría 300 pesos costaría alrededor de 175, por eso siempre debemos charlar y ver el tema, durante estos años han sido 2 aumentos anuales, en marzo y junio, hace unos meses fue en junio, agosto, septiembre y octubre, así que están los aumentos anuales que por lo general damos en el Concejo Deliberante y un tercero sería mucho, con lo cual después de las elecciones veremos para ver que no sea perjudicado el sector, pero tampoco a la par de la inflación porque se mataría al usuario diario que usa el servicio”.