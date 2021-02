Desde la UTA Jujuy responsabilizaron al municipio por el atraso en el pago a los choferes de líneas urbanas

Así lo hicieron conocer este mediodía en conferencia de prensa realizada en la sede de calle Ayacucho, encabezada por su secretario General Sergio Lobo.

Esto se realizó debido a la situación vivida en el día de ayer, en donde los usuarios se vieron afectados por un corte sorpresivo de servicios, esto fue en reclamo a la falta de pago por parte de las empresas que prestan el servicio urbano de pasajeros.

Durante la misma, aclararon los motivos que llevaron a los choferes a realizar asambleas en las denominadas “punta de paradas” y hacer conocer la situación por la que están atravesando ante la falta de pago de haberes y aguinaldo en algunos casos.

Sergio Lobo comentó sobre lo sucedido ayer y expresó, “justamente a partir que tomamos conocimiento el día lunes que ingreso el subsidio nacional y venia demorado con varios días de atraso, que finalmente se concretó el día lunes. En ese sentido Transporte de la Provincia de Jujuy destino los fondos a las líneas provinciales, así que los compañeros de las líneas provinciales comenzaron a cobrar lo adeudado por cada una de las empresas ese mismo día”.

Con respecto al pago a empresas urbanas aclaró, “no fue así con las líneas urbanas que, durante todo el martes hemos mantenido comunicación para ver que la Municipalidad agilice los trámites para que el dinero sea depositado en las cuentas de las líneas urbanas y los compañeros también puedan cobrar la deuda que tienen con cada uno de ellos”.

Continuó manifestando el secretario general de UTA, “llegado el día miércoles no hubo noticias de que eso se haya hecho efectivo, por lo cual espontáneamente se empezaron a realizar asambleas en distintos puntos del recorrido de las distintas líneas, incluso en el hospital de Niños, no es la forma pero los usuarios, el municipio y el gobierno tienen que saber que los compañeros vienen sufriendo mes por mes, con los reclamos que venimos realizando se hicieron asambleas para comunicar a los compañeros la situación porque no percibieron los haberes como los demás compañeros de las líneas provinciales”.

“Es por eso que nos dirigimos a los distintos lugares para comunicarles esto y en eso recibimos la comunicación de la Municipalidad cerca de las 11:30 horas que recién se estaban haciendo las acreditaciones a las líneas urbanas, esperamos 30 minutos más y las líneas urbanas comenzaron a acreditar la deuda con los trabajadores. Entendemos que hay una burocracia de por medio, venimos solicitando que esto no sea así, que los fondos cuando ingresan a la provincia, el mismo día sean destinados tanto a las líneas provinciales como a las urbanas, es por ello que realizamos la medida, queremos que los compañeros cobren al mismo tiempo los salarios o las deudas que tienen con ellos cada una de las empresas”, aclaró Lobo.

En este sentido explicó, “nosotros hemos iniciado un expediente en el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia con el compromiso del director y el ministro de que este año trabajaran en post de salvaguardar y avanzar en solucionar esta problemática, es por ello que estamos en una audiencia donde están participando Transporte de la Provincia, el director de Servicios Públicos de la Municipalidad. En este sentido queremos avanzar en la mesa de dialogo que tantas veces hemos pedido, como no se viene dando, entonces lo realizamos a través del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, ojalá que de estas mesas pueda surgir una solución de fondos de esta problemática que viene hace 2 años y no hay solución de ninguna parte”.

Sobre lo adeudado hasta el momento a los choferes del servicio urbano dijo, “el día viernes a través del ministro de Hacienda la provincia venia poniendo una cuota el día 10 y una cuota el día 20, por gestión de la institución sindical, estas 2 cuotas se juntaron para el día 15 pero como el día 15 es lunes feriado la provincia hará el esfuerzo de acreditarlo en el día de mañana. En ese sentido solicitamos nuevamente a la Municipalidad que en el día de mañana haga los trámites necesarios para que los compañeros de las líneas urbanas también puedan percibir la cancelación del mes de enero”.

En referencia a lo acreditado a trabajadores de dos empresas urbanas la suma de $ 3.400 solamente, manifestó, “En el día de la fecha también tenemos audiencia con las empresas Santa Ana y Unión Bus, el contador de la Dirección de Transporte, abogados representantes de los trabajadores y el sindicato sindical, porque había subsidios que venían destinados a pagar el 40% del tema paritario, mientras que el subsidio que entro ahora es para pagar el Sueldo Anual Complementario. Los compañeros que pasaron a Santa Ana de Unión Bus no percibieron esta suma, además de otros compañeros que no vienen percibiendo al igual que los demás trabajadores es por eso es que hemos citado a todas las partes para llegar a una solución”.

Desmienten información municipal

Por otra parte Marcelo Moyano se refirió a una situación planteada con el municipio capitalino y aclaró, “en el día de ayer, por lo dicho desde la Municipalidad donde se me nombra personalmente con nombre y apellido que soy el que miento cuando hago declaración por el tema de los subsidios recibidos por la Municipalidad, yo les informo que no es así porque tengo pruebas fehacientes, sobre esto pediré que desde la Municipalidad ratifique lo que he dicho, ahora les hago muestro el día y la hora que ha sido depositado los subsidios provinciales por parte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y que no es como dicen que recibió el subsidio el día 9 en horas de la mañana pero se puede ver en el papel que fue el día 8 a las 16 horas”.

“Voy a pedir que desde la Municipalidad se retracten y limpien mi nombre, aquí no hay ningún quebramiento gremial, ni por interés, mí interés es que mis compañeros cobren en tiempo y forma. Como verán en el día de ayer no era solamente yo que me movía, sino también con el secretario General y el secretario de Deporte y Viviendas, acá no hay quebramiento de gremio, si trabajamos es en conjunto para mejorar a los compañeros”.