Desde Humahuaca, llaman a participar del Domingo del Compartir

La jornada reflexión y concientización se llevará a cabo el 19 de abril. Busca fortalecer el sostenimiento de la misión eclesial en todo el país mediante el compromiso solidario de los fieles.

El obispo-prelado de Humahuaca, monseñor Florencio Félix Paredes Cruz CRL, invitó a los fieles a renovar el «gratificante gesto del compartir» con motivo del Domingo del Compartir, que se celebrará el próximo 19 de abril en todas las parroquias y comunidades del país.

«Este Domingo del Compartir representa para la Iglesia argentina un momento de profunda comunión y solidaridad», expresó el prelado, quien además representa a la región NOA en el Consejo Episcopal de Asuntos Económicos.

En su mensaje, subrayó que la Iglesia «se hace visible en las comunidades parroquiales, capillas, hogares para ancianos, comedores para niños y familias carenciadas y tantísimos otros espacios en los que brinda su servicio solidario», y destacó que esta tarea es posible gracias al compromiso de los fieles.

«Todo esto se sostiene gracias a la solidaridad de tantos hombres y mujeres. Los invito a renovar este gesto del compartir», alentó.

Domingo del Compartir

El Programa FE destaca que el Domingo del Compartir constituye una oportunidad para tomar conciencia de que la vida y misión de la Iglesia se sostienen con el aporte de todos sus miembros. Cada comunidad, obra pastoral e iniciativa evangelizadora es posible gracias a la entrega generosa de quienes ofrecen su tiempo, talentos y bienes al servicio del Evangelio.

En este marco, recuerda que el compromiso de los fieles permite que la Iglesia esté presente en la celebración de la fe, el acompañamiento a las familias, la educación y la atención a los más necesitados, anunciando la esperanza de Cristo en todo el país.

Este año se celebrará el quinto Domingo del Compartir, en el tiempo pascual, como una invitación a renovar la corresponsabilidad en la misión eclesial y fortalecer los lazos de comunión en cada comunidad.