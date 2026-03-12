Desde el 16 de marzo, el pago para castrar mascotas deberá abonarse en Rentas de la Municipalidad

A partir del lunes 16 de marzo, el pago de la tasa municipal destinada al servicio de castración de felinos y caninos deberá efectuarse en las bocas de recaudación de la Dirección General de Rentas de la Municipalidad. Para concretar el trámite, los vecinos deberán presentar el comprobante o ticket del turno junto con la confirmación del servicio solicitado.

Desde la Dirección de Zoonosis explicaron explicó que esta tasa corresponde a un monto mínimo que se destina a la adquisición de insumos utilizados en los procedimientos de castración, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio que brinda el municipio.

La directora de Zoonosis, Jimena Sáenz explicó que “se otorgan turnos diarios y los mismos deben gestionarse de manera presencial por parte de los interesados”.

En este sentido, la funcionaria detalló que la modalidad para acceder al servicio presenta una modificación en el sistema de pago. “Los turnos continúan otorgándose de manera presencial, como se venía realizando, con la presentación del certificado antirrábico vigente. La diferencia es que desde la Dirección de Zoonosis se emitirá un ticket para que los vecinos puedan dirigirse posteriormente a la caja de Rentas de la Municipalidad y realizar el pago correspondiente”, indicó.

Sáenz agregó que “se están otorgando 15 turnos por la mañana y 15 por la tarde en cada centro y en los quirófanos móviles”. Asimismo, recordó los principales requisitos para acceder a la castración: “las mascotas, tanto hembras como machos, deben tener más de seis meses y menos de ocho años de edad; además, no deben encontrarse en celo ni estar preñadas”.

Finalmente, precisó que los vecinos interesados en esterilizar a sus perros o gatos deberán acercarse personalmente a la sede de Zoonosis para solicitar turno, de lunes a viernes, en el horario de 7 a 13 y de 14 a 20 horas.

Los Centros Modelos de Zoonosis se encuentran ubicados en avenida Raúl Galán y Presidente Perón del barrio Santa Rosa (Nº 1); avenida Yuto, entre Chalican y Mina 9 de Octubre, en el barrio Alto Comedero (Nº 2); y en calle 9 de Julio y Oscar Orías, barrio Almirante Brown (Nº 3).