Denunciaron maltratos de un contador al personal de salud del Hospital Guillermo Paterson de San Pedro

En la mañana de este jueves, miembros del gremio de ATE San Pedro, acudieron a un llamado de personal del sector salud informando que estaban siendo maltratados por el contador del nosocomio local.

El secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela comentó, “la verdad que no queríamos llegar a estas instancias de varios reclamos y hoy se suman otros reclamos importantes como violencia laboral de parte del contador Franco García hacia las compañeras del sector de administración”.

Por otra parte agregó, “ante un llamado nos han informado y también nuestro referente nos informó del pedido de la ropa que es un compromiso y hay un acta firmada pero negaron recibirlo y no lo reconocen como referente, ni delegado, por lo tanto vinimos a verlo y nos cierran las puertas, hablamos de un lugar público donde están nuestros compañeros encerrados bajo la presión de esta persona, yo pedí hablar con el director pero hasta el momento nos atendió, de todas maneras les informe a los compañeros que el director no les quiere entregar la ropa y hoy la situación económica no está para comprarse la indumentaria de trabajo, por lo tanto pedimos al director que resuelva está situación porque tenemos entendido que había 10.000.000 millones de pesos para la compra de indumentaria y queremos saber que se hizo con los millones porque no se compró nada”.

A su vez el dirigente expresó, “pusieron a otra persona para resolver esta problemática, pero hasta el momento a él no le dijeron nada y se victimiza diciendo que ATE es violento, pero nosotros vinimos bien con nota pidiendo audiencias para hablar, de hecho el compañero delegado estaba adentro y no lo dejaban hablar así que yo pase y le dije que quería hablar con el compañero, así que digan lo que quieran porque acá la indumentaria no está ni la plata tampoco, además llamaron a la Policía e Infantería pero ellos no nos pueden quitar el derecho de protesta y de pedir, además a nuestro delegado le faltan el respeto diciendo que no es nada y no le quiere dar respuesta, por eso vine hoy yo acá para que me dé respuesta a mí pero tampoco, entonces no es manera de tratarnos así y victimizarse como siempre lo está haciendo el gobierno que cuando hay un reclamo fuerte, por eso tenemos que terminar con esto porque nos pasan por encima y no podemos defender los derechos de los trabajadores”.

Para finalizar Brizuela remarcó, “si no se soluciona esto llamare a las autoridades provinciales del Ministerio de Salud y pediré una auditoria porque acá no se entrega la indumentaria, preguntamos qué fue lo que se hizo o que paso, esta será una manera de que se resuelva y si no se resuelve acá tendrá que ser dentro del Ministerio de Salud provincial para con el hospital Paterson de San Pedro, porque no tenemos respuesta hace mucho tiempo ya son casi 4 años sin respuestas, así que vamos a llamar a las autoridades que vengan no a la Policía como ellos nosotros, somos solos 5 compañeros que venimos a reclamar porque si se maltrata a la gente nosotros no vamos a permitir que pasen esas cosas”.