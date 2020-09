Denunciaron acoso sexual virtual en San Pedro de Jujuy

Le ocurrió a una joven mujer quien a través de una video llamada remarcando que ya existieron otras veces por parte de esta persona pero que por el momento no se tomaron medidas al respecto por tratarse de un hombre con una cierta discapacidad.

Dado que no pudo realizar denuncia policial, la damnificada resolvió hacer pública la denuncia, quien contó que el acosó ocurrió el domingo en horas de la noche y que la realiza para llamar la atención de la justicia para que tome cartas en el asunto.

Guadalupe Cazón relató a nuestro medio que, “el domingo a la anoche a horas de la cena estaba con mi familia, ya estábamos cenando y me ingresa una video llamada, atendí por las dudas pensé si era alguna emergencia o algo y me salió este tipo que ya vi que fue escrachado varias veces por todas las redes”.

Siguió contando sobre lo sucedido manifestando, “salió mostrando sus partes íntimas, después me empezó a mandar mensajes, mensajes obscenos, me empezó a mandar fotos, fotos mías. Me dijeron que haga la denuncia, pero que lamentablemente dicen que no pueden hacer nada porque tiene una discapacidad, pero el tema es que si en ese momento el celular lo tenía mi nena, que ella también usa mi teléfono”.

“La verdad que no se su nombre, pero si vi que varias la habían escrachado por las redes y bueno me dijeron que vive en barrio 23 de Agosto, pero no tengo más información”, agregó la mujer.

Al consultarle si puso en conocimiento a tu familia de esta situación vivida manifestó, “mi familia quieren ir a la casa de el por qué mi hermano mayor se puso a investigar todo y el quiere ir a su casa, pero me dijeron que hable con la madre o que hable con la cuidadora porque dicen que tiene una cuidadora, pero que no haga denuncia que hable con ellos porque que tiene una discapacidad”.

Esta denuncia pública es un llamado de atención para la justicia dado que no es el primer caso que se da en esta ciudad con respecto a esta situación para que tome cartas en el asunto y para que no pase a mayores, “si, para que no le pase a mas chicas, digamos porque vi ya muchas publicaciones, no solo eso sino que a veces se hace pasar por algún comprador o algo parecido”.

Dijo que no es la primera vez que ocurre esto y agregó, “la primera vez, antes me había sucedido pero en persona, yo creo que es el mismo que vende medicamentos, lo vi en un negocio que está en mi barrio, bueno me vio a mí con una amiga y empezó ahí delante de nosotras a tocarse las partes intimas, en ese momento no reaccione, no hice nada y ahora me paso esto de la videos llamadas”.

Pidió a todas aquellas personas que haya vivido este tipo de acoso que tomen fuerza y hagan la denuncia, “que hablen sin miedo porque de alguna otra forma tiene que parar esto”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ