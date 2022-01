Denuncian que no les dan certificados de positividad de Covid a colectiveros y la obra social no cubre el tratamiento

Choferes de colectivos interurbanos de San Salvador de Jujuy no sólo tienen que lidiar con el retraso en los pagos de sus salarios, también en el marco de la tercera ola de Covid tienen que soportar que las obras sociales no cubran el tratamiento adecuado, al no contar con certificación de positividad. Los trabajadores le exigen al gremio.

Quienes cuentan con obra social deben comunicarse con la misma para el seguimiento del tratamiento. Pero las obras sociales no prestan la cobertura necesaria al no tener el paciente una certificación de positividad que el COE no entrega o lo hace con días de retraso.

Esta situación perjudica particularmente a los choferes de los colectivos interurbanos, que en medio de la tercera ola de Covid, no sólo tienen que lidiar con la enfermedad, sino que no cuentan con la cobertura adecuada ni con la certificación necesaria del COE para acceder a dicha cobertura.

Según lo señalado a medios provinciales por el secretario gremial de la UTA, Nicolás Abet, son “20 los trabajadores del volante que están aislados por ser contacto estrecho o están cursando la enfermedad”.

A su vez, trabajadores señalaron que la UTA debería gestionar lo necesario para hisopar y vacunar al conjunto de los trabajadores de todas las líneas para que no peligre ni la salud ni los puestos de trabajo.

Los trabajadores del transporte son considerados esenciales para que no dejen de funcionar los colectivos, pero para cuidar su salud no son tratados de la misma manera. Dijeron que, “es importante que la UTA se ponga a la altura de la situación y comience a cuidar a sus trabajadores y no a los empresarios, está en juego la vida de los trabajadores”.