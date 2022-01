Denuncian malos tratos y falta de atención en el hospital de La Quiaca

La atención en el hospital Jorge Uro de La Quiaca es de permanente reclamo de los vecinos de esa ciudad fronteriza, ya que no son bien atendidos y tampoco les dan una buena información.

Los vecinos de La Quiaca piden ser atendidos cuando se hacen presentes por consultas, específicamente para saber sobre si están con Covid o no, además que no haya malos tratos cuando van a al nosocomio, ya que consideran que son ciudadanos como cualquier otro ciudadano de la provincia o del país.

Dijeron que ellos conocen que la situación de la salud en el país no está pasando por un buen momento y que La Quiaca no está exenta de eso, a esto se suma la idiosincrasia de la gente que es muy callada y en muchos casos sienten que por eso los maltratan cuando son atendidos.

Pusieron de ejemplo el caso de un vecino que durante la primera ola de Covid, fue para que le hagan un test rápido o PCR y no le quisieron hacer, como tampoco le dieron alguna explicación de que tenía, por gestiones de familiares que se encontraba en Buenos Aires lograron que le hagan test rápido que le dio negativo.

Al igual que a una mujer mayor de edad que, encontrándose con síntomas hace una semana, no le quisieron realizar un test rápido, por lo que familiares no pudieron saber si tenía Covid o no, esto está pasando con el 70% de la población. Como consecuencia de esto, las estadísticas que brinda el hospital señalaron, no se ajustan a la realidad sobre la cantidad de personas con Covid, ya que prácticamente el testeo es casi nulo. Remarcaron los vecinos que al no realizar los testeos, creen que los guardan solo para los amigos o sus familiares. Algo similar estaría pasando con las vacunas.

También relataron el caso de otro vecino, quien luego de ir para ser atendido por sospecha de Covid en tres oportunidades, se tuvo que hacer atender en una clínica privada por un cirujano quien le detecto neumonía bilateral por Covid. Como este, hubo otros casos más.

Señalaron los vecinos que saben que la situación no da para más, son dos años y medio de pandemia, que médicos y personal de salud están muy saturados, algunas veces no cuentan con insumos o que no funcione algún servicio, eso es entendible, pero lo que están pidiendo es que sean bien atendidos, que les hablen bien, que le expliquen bien que es lo que tienen, que les den las indicaciones respectivas, específicamente que salgan del nosocomio con la certeza de haber sido bien atendidos y que su salud está bien resguardada.

Finalmente recordaron que ya hay otras denuncias en contra de la atenciòn del hospital, lamentablemente