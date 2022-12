Denuncian irregularidades para poder acceder a las licencias de taxis en la Capital

Hubo protestas de taxistas frente del edificio 9 de Julio de Almirante Brown por el sorteo de las licencias y denunciaron que no cuentan con una base de datos ya que hay trabajadores con más de 20, 25 años de antigüedad a los cuales no los reconocen

Un trabajador del volante comentó, “va haber un sorteo de 60 licencias y a muchos no nos están dando el tema de la antigüedad porque se están basando, según ellos, no hemos tenido continuidad y en el caso mío, es muy especial porque yo estoy trabajando desde el 1996 y paré recién en el 2020 por el tema de la pandemia mundial y he vuelto en octubre del año pasado y cuando voy a sacar la antigüedad, me dan de 1 año desde el año pasado hasta ahora”.

A lo que agregó, “entonces hago una nota reclamando y tengo pruebas y credenciales de los años que tengo y no me dan las respuestas hasta el día de hoy, yo presente la nota el 5 de diciembre, hoy ya es 13, pasaron 8 días y nada, es como si estuvieran dejándome a fuera, pero al igual que el caso mío hay un montón de casos de compañeros y colegas míos de la misma camada y también le están dando solamente 5 años y ninguno llegamos a cumplir el mínimo de 10 años, por ello nosotros pedimos es que ellos regularicen todo y den una prórroga, así entramos todos”.

Luego mencionó, “también la otra falencia de la Municipalidad y de la Dirección de Tránsito es que ellos largaron todo esto el 25 de noviembre hasta el 14, hasta mañana tenemos para presentar y si uno hace números entre los feriados no llega ni a un mes para juntar y tener todos los requisitos. También nos estamos enterando por otro lado que hay otra gente que están poniendo plata para agarrar licencias lo que también está mal porque nosotros en el rubro nuestro nos conocemos entre todos y sabemos bien quién es taxista y quien no lo es así que ese sería la situación de nosotros”.

A su vez agregó, “las licencias supuestamente no son negociables, pero sabemos bien que en el ambiente las venden y están cotizadas arriba de los 4 millones eso lo sé yo, lo saben mis colegas y bien en la Municipalidad, pero en el caso de nosotros lo que pedimos es que nos den aunque sea los 10 años mínimo para participar en el sorteo, porque tampoco estamos pidiendo que nos entreguen sí o sí la licencia, estamos pidiendo para entrar al sorteo y después ya la suerte dirá, si sale o no, pero en el caso de nosotros hay más de 100 taxistas que estamos en esta situación y hay muchos que se han bajado porque se cansan, yo desde hace días que espero la respuesta al reclamo que hice y no me contestan, es como si se estuvieran burlando de nosotros, no hay respeto”.

Para finalizar expresó, “en el tema de la continuidad es difícil, no conozco ningún caso que un chofer este más de 10 años con un titular porque siempre hay alguna traba, se descontinua, pero uno no deja de trabajar, yo por ejemplo desde que he empezado hace 25 años que vivo de esto y nunca trabaje en otra cosa y ellos te piden continuar con el titular, también está el tema que no nos tienen tolerancia porque nosotros vivimos el día a día trabajado, hay días que uno puede comer y día que no, no entra plata, incluso ni siquiera estamos blanqueados y no exigimos eso porque sabemos la situación de los titulares y después de los otros que tienen más de 20 o 30 autos es otra cosa y en ese caso la Municipalidad debería encargarse de eso, pero nosotros vivimos el día a día”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ