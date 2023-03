Denuncian irregulares para el ingreso en el Instituto Universitario Provincial de Seguridad

Ingresantes a las carreras del Instituto de Seguridad Pública reclamaron frente a Casa de Gobierno sobre el tema de regularidades en el ingreso a la carrera, además amenazas por parte de la rectora.

Las amenazas principalmente, se refieren a que no tienen que hacer denuncias en los medios de prensa. Las aspirantes prácticamente se sienten desplazadas por parte del IUS. Caso como el de ahora ya se dieron en años anteriores.

Una de las damnificadas comentó, “ella nos dijo que se enteró por los grupos, que tiene infiltrados, que nosotras estamos generando disturbios y cuando esto no es así, nosotros solamente queríamos presentar una nota al gobernador, pero al final no la presentamos porque ella dijo que tenía una solución diciéndonos que nos guardaba el cupo y dijo que este año es perdido, que ya no importa el orden de mérito, seamos 300, 40 o 32 ya estábamos adentro”.

Por otra parte, otra damnificada aportó, “la rectora, nos dijo que iba a salir a través de la página y el día miércoles ya iba a estar solucionado sin embargo hablando con otras chicas por mensaje privado, les dijo lo mismo, pero solamente que el día viernes iba a salir este famoso listado y nosotros desde el día lunes 6 venimos esperando este listado que nunca salió”.

A su vez expresó, “quiero que la rectora se ponga en nuestro lugar porque ella también tiene hijos y si a alguien le gusta de corazón y quiere perseguir su sueño, creo que como madre o padre o abuela se va a tener que tocar el corazón y va a ver cómo su hijo o su hija llega con la esperanza rota a pesar de que pasó todas las instancias y sin embargo no entro”.

Luego recalcó, “vamos a esperar un poco hasta que salga ese famoso listado que ella prometió y como dijo, varios han quedado a fuera, ahora si este año está perdido porque ya en todas las carreras hay inscriptos y no hay tiempo ya, entonces porque nos avisa ahora a último momento. Nos dimos que no entramos y como verán somos chicas que teníamos el sueño de ingresar y ser parte de la Policía y por ser no ser el hijo de alguien, no tener contacto quedamos a fuera, asimismo a chicos que quedaron los están tratando mal, les dicen que se vallan, por ejemplo, a compañeros de Humahuaca les dicen que se vallan y a las chicas también, nosotros sabemos cuánto sale un alquiler, sin embargo, le dicen que se vallan, si no le hacen firmar una nota y con eso ya están afuera”.

Para finalizar remarcó, “también sabemos que hay chicas que ni siquiera saben a qué van, los llevan los padres y las hacen entrar y obviamente son chicas acomodadas que no van a querer irse a Humahuaca o a La Quiaca a estudiar, sino que se quieren quedar acá en San Salvador y los varones que se ganaron con sus propios pulmones, el esfuerzo y lamentablemente tienen que irse para no perder la vacante”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ