Denuncian despidos en la Municipalidad de La Quiaca y malestar con el SEOM

Un referente y trabajador municipal hizo pública esta denuncia donde se ven afectados trabajadores pertenecientes a la Municipalidad de la ciudad fronteriza de La Quiaca e hizo responsable también al SEOM.

Sobre esta denuncia indicó, “no sabemos si son justificados o no son justificados, incluso cuando hablamos con Hugo Chavarría, secretario de gobierno de la comuna la semana pasada le pedí por favor si podemos charlar un poco de estos supuestos despidos, pero nos quedamos allí, luego hablamos con otros amigos funcionarios del gobierno municipal de Blas Gallardo, muchos de ellos nos dicen que algunos despidos son justificados otros, no.

Señaló que, “algunos si fueron justificados porque hacían abandono de servicio, mientras que de otros casos no fueron justificado, pero esto solamente lo sabe la Municipalidad, es decir Hugo Chavarría y Blas Gallardo, ellos lo saben.

También indicó en referencia al gremio de los trabajadores municipales, “pero es raro que el SEOM no sepa nada, ahora no sorprende porque el SEOM ha abandonado totalmente a los empleados municipales de La Quiaca. El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales abandonó a sus afiliados acá en La Quiaca, porque había un ganador que era Gareca y José Gutiérrez como delegado de aquí, pero por obvias razones, políticas y diferencias políticas, lo sacaron de lado y quedaron dos personas que no fueron votadas por nadie, entonces acá están las consecuencias de los despedido, si el SEOM no te defiende entonces cómo actúas, actúas de la forma individual por la parte privada con un abogado”.

Luego se preguntó en este sentido, “entonces para que esta el gremio del SEOM si no va a defender a los afiliados, para solamente cobrarte la cuota y no ser tu representante ante situaciones como esta de despidos. Nos llama la atención que no hayan llamado a elecciones, hace más de un año que el SEOM no tiene representación aquí, si desde el SEOM Jujuy quisieran hacer bien las cosas tendría que haber llamado a elecciones anticipadamente y que vuelvan a postularse ellos. Porque en el SEOM no permiten que se piense distinto a los de la cúpula de San Salvador, porque a José Gutiérrez lo sacan porque piensa distinto y vivimos en democracia muchachos, tenemos que permitir y permitirnos pensar diferente en todo”.

Finalmente el referente expresó, “mañana vamos a hablar de los despidos del SEOM, no nos parece que renunciamos al gremio, porque los que tienen que renunciar son los delegados, porque los afiliados son los que deciden, entonces todo es para Capital y nada para el interior. Acá los delegados están peor y lo único que hacen es ir a Capital a hacer cursos y sacarse fotos para el Facebook.