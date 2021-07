Denuncian abandono y despidos en Ribeiro

El Sindicato de Empleados de Comercio de Orán llevó a la justicia a Ribeiro por el cierre de sucursal y despido irregular de 13 trabajadores.

Desde el Sindicato reclaman que la firma no responde a ninguna notificación, no repone stock ni abona salarios, dejando a los trabajadores en un limbo laboral que los mortifica. Por ello la situación llegó a instancias judiciales.

En diálogo con IN Salta, el Secretario General del Gremio, Estanislao Ledesma detalló que, “la intervención gremial inició en 2019 cuando la firma empezó a tener problemas en todo el país. Desde entonces se hicieron gestiones para mantener a los trabajadores y retirar a otros con una indemnización, pero ahora se tomó la determinación de que individualmente cada uno de ellos se diera por despedido ya que desde la firma no contestan a ninguna de las comunicaciones que se realizan a través del abogado del sindicato”.

Sobre esta cuestión, Ledesma especuló que, “evidentemente cambiaron de domicilio, nos contestaron un telegrama y no contestaron más. Los empleados se dieron por despedidos porque no hay mercadería, no hay sueldo, no hay nada”, reclamó.

Y amplió que, “desde abril que les vienen pagando 3 mil pesos semanales, la semana pasada ya no recibieron nada, no les dan herramientas para trabajar y el salón está vacío. Cinco de los trabajadores arreglaron con un retiro voluntario del cual se pagó la primera cuota y no les pagaron más, por lo que entraron en embargo preventivo de todos los bienes que quedaban. Pero los otros trece quedaron en un limbo porque no los despiden, pero tampoco les pagan ni los dejan trabajar. Hemos hecho todo lo que correspondía como sindicato y ahora queda todo en manos de la justicia”, concluyó.

(Insalta)