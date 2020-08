Denuncian autoritarismo e intolerancia de un funcionario municipal de Yuto

Se trata del secretario de Gobierno de ese municipio y titular del COE municipal, Pablo Daniel Herrera

La pandemia de coronavirus deja al desnudo la intolerancia de algunos funcionarios tanto provinciales como municipales y en un artículo publicado por el semanario “El Expreso de Jujuy”, en su edición de este sábado 1° de agosto hicieron conocer esta situación que involucra al reconocido “Changuito Yuteño” y su familia.

El semanario dio detalle del proceder de este funcionario municipal y se originó por las acusaciones de un ciudadano yuteño que volvía a su ciudad para donar plasma y posibilitar la recuperación de otros jujeños con coronavirus, pero el secretario de Gobierno de ese municipio y titular del COE municipal, Pablo Daniel Herrera, le prohibió la entrada al pueblo.

La reacción de la gente y del pueblo ante tamaña agresión hacia una persona que tenía todos los papeles en regla para retornar a su hogar, provocó la bronca y la ira de los yutenses, quienes se expresaron a través de las redes sociales.

Entre ellos, lo hizo la madre del “Changuito Yuteño”, el niño de 11 años que triunfó en el programa de Marcelo Tinelli y luego fue apadrinado por el Chaqueño Palavecino. La mujer, dejó al descubierto una serie de aprietes y hechos de violencia psicológica y verbal que sufrió el niño por parte de Herrera y el Intendente Alfredo Valdivieso.

Recordemos que en su presentación con Marcelo Tinelli en tono de broma y a la vez mostrando una característica de ese pueblo, dijo que Yuto era “la ciudad de los mil pozos”. Esta apreciación molestó enormemente a Valdiviezo y a su Jefe de Gabinete que en vez de reconocer los errores de la gestión, se dedicaron todo el tiempo a atacar al niño cantor y a su familia. Es lo que afirma Alejandra Benítez, mamá de Carlitos Milanesi, el “Changuito Yuteño”, en respuesta a una carta documento que le remitió Daniel Herrera luego de una publicación en las redes sociales, donde hace mención al caso de Denis Coultar, el vecino de Yuto que se recuperó de coronavirus y quiso volver al pueblo para donar plasma. Lógicamente la repuesta no fue nada agradable para las autoridades municipales. “Yo quiero saber de qué te la das, Pablo Daniel Herrera, mandando carta documento por una publicación que hice de Denis Coultar, por el abandono que le hicieron, de qué te la das. Ahora sos el señor de la Municipalidad de Yuto. Señor de la Municipalidad de Yuto, le voy a decir una cosa, más me dolió a mí cuando mi hijo que estuvo en un programa de televisión y por la broma de decir que Yuto es el pueblo de los mil y un pozos, usted se tomó el atrevimiento de insultarlo, de armar Facebook falso con su gente, de insultar a un niño de 11 años y decir que era la vergüenza del pueblo. Usted y otras personas, que ya se van a acordar de mí bastante bien”, le respondió la madre de Changuito Yuteño a través de un video.

Recalcó además que “si a usted le duelen las publicaciones que hago, vaya sabiendo que una madre le duele que hablen mal de su hijo, y yo no me voy a olvidar de eso. Todo lo que hizo el municipio de Yuto contra un niño de 11 años, todo el pueblo lo sabe. Hasta le negaron ir a la fiesta del Santo Patrono de Yuto. Daniel Herrera vos quien te piensas que sos, no te olvides que a todos se nos corta la cola y a vos se te está cortando”, apuntó.

En la carta documento, Herrera le exige a Benítez a retractarse de sus dichos. “En dichas publicaciones, usted emite agraviantes y falaces acusaciones con respecto a mi persona. Absolutamente todo lo publicado por usted es falso y malicioso. Con su difusión intencionalmente daña mi buen nombre y honor y violenta mi derecho a la intimidad incurriendo en las conductas legales previstas en el Art. 1770 del Código Civil y Comercial”, afirma Herrera.

En ese sentido, la mamá del Changuito Yuteño, considera que Herrera le está haciendo un gran daño a la carrera del joven y a su familia.

“Encima te lo tomas con todo el entorno familiar de mi hijo, te has tomado el atrevimiento de insultar a mi familia, a mi hijo menor de edad y todavía desplazarlo mil veces de aquí por medio de la municipalidad”.

Recalca que nunca le va a pedir disculpa a Herrera hasta que no deponga su actitud de perseguir a si hijo. “Esta carta documento, esta intimación que me haces donde pretendes que te pida disculpas, no te la voy a pedir nunca, porque el que tiene que pedir disculpas sos vos por todo lo que has hecho con mi hijo. Aprende a ser buena persona y después exigí a los demás”. Recordemos que Denis Coultar es un vecino de Yuto que luego de haber contraído el coronavirus se recuperó y volvió a trabajar fuera de la ciudad. La semana pasada, luego de cumplir con sus actividades laborales regresó a Yuto junto a siete compañeros, llegando alrededor de las 15 horas al puesto de control de El Bananal. En ese lugar por órdenes de Daniel Herrera, ninguno de ellos pudo ingresar al pueblo a pesar de tener toda la documentación en regla y el test PCR recién hecho donde le dio negativo. Tuvieron que esperar más de doce horas y a la intemperie para que llegue la ambulancia del SAME y lo traslade a la ciudad Capital.

Esa actitud motivó la reacción de gran parte de la población denunciando las arbitrariedades de este funcionario municipal que se adueñó de la gestión de Alejandro Valdiviezo.