Demoran a cuatro sujetos con antecedentes portando armas blanca y secuestraron dos motocicletas de dudosa procedencia

En la madrugada de ayer, viernes 11 del corriente, el Grupo de Operaciones Motorizadas procedió a la demora de cuatro masculinos en inmediaciones del surtidor YPF, sobre Ruta Nacional 34.

Al advertir presencia policial, los sujetos intentaron darse a la fuga, siendo rápidamente interceptados por los efectivos. Durante el control, los individuos no pudieron acreditar propiedad de dos motovehículos que trasladaban a pie, procediendo al secuestro de los rodados, a fines de establecer procedencia.

Durante el palpado preventivo, se encontró entre sus pertenencias un arma blanca de fabricación casera tipo “tumbera”. Asimismo, se constató que los 4 protagonistas tenían medidas restrictivas, siendo demorados y trasladados a la comisaria seccional 26.