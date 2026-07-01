Demandan a Maduro en EE.UU. por ejecuciones extrajudiciales de jóvenes

Seis personas, protegidas por seudónimos, afirmaron que entre 2017 y 2021 las FAES, bajo el mando de Maduro, ejecutaron a los hijos de cuatro de los demandantes.

Las familias de seis jóvenes asesinados en Venezuela han presentado una demanda en un tribunal de Estados Unidos contra el expresidente Nicolás Maduro, acusándolo de ordenar ejecuciones extrajudiciales y torturas perpetradas por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela (FAES), dentro de un patrón más amplio de violencia estatal, informaron fuentes este miércoles.

Los demandantes, identificados por seudónimos, alegan que entre 2017 y 2021 las FAES, actuando bajo las órdenes de Maduro, ejecutaron a los hijos de cuatro de los demandantes y a los hermanos de otra, según lo informado por DW y consignado por la Agencia Noticias Argentinas.

Además, todos los demandantes afirman haber sido víctimas de torturas; tres de ellos presentaron una acción específica por este delito, según la demanda presentada en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

La demanda, que se extiende a 44 páginas, sostiene que las víctimas forman parte de un grupo de miles de personas asesinadas bajo el mando de Maduro por unidades como las FAES, que fueron disueltas en 2021 tras múltiples denuncias de abusos, incluso por parte de Naciones Unidas.

El exmandatario venezolano se encuentra actualmente detenido en una cárcel de Nueva York, a la espera de juicio por cargos penales relacionados con el narcotráfico.

Los demandantes buscan obtener una compensación económica de Maduro.

(Cadena3)