Delitos ambientales en Jujuy: Crece el compromiso ciudadano y ya se recibieron 30 denuncias

La participación vecinal aumentó tras la puesta en marcha del sistema de monitoreo con cámaras del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy informó que la línea de WhatsApp habilitada para reportar delitos ambientales recibió alrededor de 30 comunicaciones en menos de un mes de funcionamiento, un crecimiento que refleja el mayor compromiso de la comunidad con el cuidado del ambiente y el impacto generado por la puesta en marcha del Plan Provincial de Fiscalización y Monitoreo Ambiental «Cuidemos Jujuy».

Crece la participación de los vecinos

La mayor parte de los reportes está vinculada con la formación de microbasurales, una problemática que preocupa especialmente en distintos sectores de la provincia. En Jujuy, Alto Comedero concentra una importante cantidad de los avisos realizados por vecinos que decidieron involucrarse activamente en la protección del entorno.

Desde la cartera ambiental destacaron que la activación del sistema de monitoreo con cámaras, junto con la difusión de la línea de WhatsApp, generó un mayor movimiento ciudadano y una participación más activa de quienes eligen denunciar este tipo de conductas para contribuir a su prevención.

Cómo realizar un reporte

Los reportes se reciben exclusivamente por WhatsApp al 388 608-0263. Para facilitar las tareas de fiscalización, se recomienda enviar fotografías o videos, la ubicación exacta, la fecha y hora del hecho y, si es posible, la patente del vehículo involucrado.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático remarcó que cada comunicación fortalece las tareas de control y permite avanzar en la detección de infracciones ambientales, consolidando un trabajo conjunto entre el Estado y la ciudadanía para erradicar los microbasurales y proteger el ambiente en toda la provincia.