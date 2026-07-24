Defensoría del Pueblo pide garantizar la prestación de servicios de transporte urbano de pasajeros

La Defensoría del Pueblo de Jujuy instó a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy a garantizar el servicio de transporte urbano de pasajeros.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Jujuy, a través de una actuación de oficio N° 511902/2026 iniciada por el Defensor del Pueblo, Dr. Pablo La Villa, solicitó a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy que adopte las medidas necesarias para garantizar la continuidad, regularidad y eficiencia del servicio de transporte público urbano de pasajeros, particularmente en las líneas que eran prestadas por la empresa Unión Bus Ltda.

La intervención del organismo se origina a partir de la situación que atraviesa el sistema de transporte público urbano de pasajeros y, en particular, por el conflicto suscitado con la mencionada empresa, el cese de sus operaciones y las medidas de fuerza llevadas adelante por sus trabajadores durante las últimas semanas.

Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo advierte que estas circunstancias han generado serias dificultades en la prestación del servicio y mantienen vigente la incertidumbre respecto de su normal funcionamiento, afectando a los usuarios que dependen diariamente del transporte público para trasladarse y desarrollar sus actividades cotidianas.

En este marco insta a la municipalidad de San Salvador de Jujuy a arbitrar todas las medidas necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento del servicio de transporte público urbano de pasajeros en las líneas que fueran oportunamente operadas por Unión Bus Ltda., procurando asegurar la continuidad de la prestación y resguardar los derechos de los usuarios, evitando nuevas interrupciones.

La solicitud fue formulada en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 42° de la Constitución Nacional, los artículos 73° y 230° de la Constitución de la Provincia de Jujuy, los artículos 14, 16 y 17 de la Ley Provincial Nº 6.380 y el artículo 8° bis de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, incorporado por la Ley Nº 26.361.