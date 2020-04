Declararon la emergencia sanitaria por el dengue en San Pedro de Jujuy

Es a través de una resolución ministerial por lo se dispuso realizar la declaración de emergencia que contempla además distintas penalidades a quien ponga en riesgo la salud pública.

Hasta anoche había 1.077 casos de dengue en la provincia de los cuales 500 son de San Pedro, de acuerdo a lo expresado por el ministro de Salud de Jujuy Gustavo Bouhid.

Esta mañana hubo una importante reunión por la epidemia del dengue en San Pedro de Jujuy encabezada por el titular de Salud de la provincia además del intendente de la ciudad Julio Bravo, la diputada Lourdes Navarro y un equipo de salud.

Al hablar con la prensa Bouhid señaló, “queremos instalar nuevamente en la sociedad de San Pedro de Jujuy la problemática del dengue, porque a hoy esta con 500 casos, la proyección sigue subiendo y queremos también por intermedio de los medios de comunicación nos ayuden con el tema de la concientización ciudadana”.

Dijo además en referencia a esto, “los sampedreños desde hace mucho tiempo tienen dengue en las distintas épocas del año y a lo largo de la historia de los años, saben perfectamente que hay que desmalezar, hay que descacharrar. El municipio tiene una parte de responsabilidad que está cumpliendo, el sistema de salud tiene una cuota de responsabilidad que está cumpliendo y a la sociedad le toca una parte de responsabilidad que queremos que la cumpla”.

“Sabemos que la única posibilidad que exista el dengue es a través del mosquito, esta enfermedad no se trasmite de persona a persona, hay un vector y ese vector es un mosquito y la manera que no haya dengue es que no haya mosquito, por lo que no debe existir larvas en aguas estancadas eso es clave en esta enfermedad, por lo que no exista esto es a través de las aguas estancadas”, recomendó el ministro.

Sobre la declaración de la emergencia destacó, “hemos declarado la emergencia sanitaria, en esta emergencia también van haber denuncias penales, con carga de prisión de 6 meses hasta 2 años a quienes no permitan el trabajo de las autoridades sanitarias, si no permiten el ingreso a las casas y quien no hagan lo que tiene que hacer, porque con su irresponsabilidad hace poner en riesgo sanitario a toda la comunidad”.

Y remarco además, “también hubo un relajamiento por el tema coronavirus, como que nos dedicamos al coronavirus y descuidamos un poco el tema dengue por lo que queremos volver a instalar la problemática del dengue, para un sistema de salud en medio de una pandemia como el coronavirus, tener gente con fiebre y no tener clara la diferenciación si es fiebre por dengue o si es por coronavirus es complicado para el sistema”.

Intendente Julio Bravo

Mientras que el intendente municipal comentó, “agradezco que anoche en la reunión del Comité de Emergencia el ministro de Salud haya planteado provincialmente el tema del dengue, el tema del covid hizo que dejemos de lado o no le demos la importancia que tiene el tema del dengue y que nos quiere ganar la batalla”.

Destacó también Bravo, “le comenté al ministro que hasta ayer a la tarde sacamos de la vía pública 28 vehículos abandonados, se va a seguir hoy y todos los días en esta tarea, estamos entrando en los lotes y casas abandonadas para hacer las tareas que le correspondería a los propietarios. Agradezco a los concejales quienes ayer aprobaron dos ordenanzas muy importantes referidas a las multas que se les aplica a los propietarios de casas y lotes abandonados”.

“Requerimos al ministro para la limpieza del arroyo San Pedro, que no es responsabilidad de la Municipalidad, que vengan de Recursos Hídricos para que limpien el canal del arroyo y a la gente de Vialidad de la Provincia nos presten las máquinas desmalezadoras”, expreso el intendente.

Por último Bravo, agradeció a todas las cooperativas quienes ayer trabajaron con el desmalezamiento y agregó, “seguimos llamando la atención a nuestros ciudadanos sacar los residuos con tiempo y no arrojar los escombros a la vía pública”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ