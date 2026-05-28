De Olaroz a la Capital: Estudiantes técnicos jujeños llevaron la Química del aula al territorio

Estudiantes de la Escuela Técnica Provincial N° 2 de Olaroz Chico realizaron un viaje formativo a la capital provincial.

Estudiantes de 5° y 6° año de la , ubicada en el departamento Susques, participaron este jueves de un viaje educativo a San Salvador de Jujuy con el objetivo de ampliar sus conocimientos en Química y vincular la formación técnica con experiencias concretas relacionadas a la investigación, la industria y el cuidado ambiental.

La delegación estuvo integrada por alumnos de la orientación Técnico Químico y docentes de la institución puneña, quienes recorrieron la Legislatura de Jujuy, Casa de Gobierno y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). La actividad formó parte del proyecto educativo denominado “Moléculas en Acción”, impulsado por la escuela en el marco de las prácticas formativas y de investigación científica.

Estas instancias educativas son promovidas y acompañadas por el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy, con el objetivo de fortalecer la educación técnica, generar experiencias de aprendizaje en territorio y acercar a los estudiantes a espacios académicos, científicos e institucionales vinculados con su formación profesional.

Este viaje tuvo como finalidad “relacionar los conocimientos teóricos con prácticas reales” y fortalecer la formación específica de los futuros técnicos químicos. La iniciativa surgió además como una instancia complementaria ante la necesidad de profundizar experiencias vinculadas a la actividad industrial y minera de la provincia.

Formación técnica y territorio

La Escuela Técnica Provincial N° 2 funciona en Olaroz Chico, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y a unos 250 kilómetros de la capital jujeña. La institución fue creada en 2018 con la especialidad Técnico Químico y actualmente transita la formación de su tercera promoción.

El proyecto educativo contempla contenidos relacionados con normas de seguridad industrial, procesos químicos, análisis de sustancias, calibración de equipos y cromatografía, entre otros ejes vinculados al perfil profesional de los estudiantes.

Durante la visita, los estudiantes también pudieron interiorizarse sobre el funcionamiento de organismos públicos y espacios universitarios, promoviendo el acercamiento a futuras trayectorias académicas y laborales.

Acompañamiento institucional

La organización del viaje estuvo a cargo del equipo directivo de la institución, encabezado por el director Paulino Vidal Portal y la coordinadora Prof. Zaida Carina Guzmán. La delegación docente estuvo integrada además por los profesores Emanuel Rosales y Juan Alberto Delgado.

El traslado fue posible gracias a la colaboración de la empresa de transporte DIG Group – Wichí Toledo, que facilitó el transporte de los estudiantes y docentes desde la Puna hasta la capital provincial.

El supervisor de Región III, Prof. Hugo Flores, recibió a la delegación y destacó la importancia de este tipo de experiencias educativas. “Estos viajes permiten mantener vigentes las prácticas de enseñanza y fortalecer la investigación y el conocimiento en Química”, señaló.

Educación, ciencia y oportunidades

Desde la institución educativa remarcaron que este tipo de actividades favorecen la socialización, el sentido de pertenencia y la vinculación entre escuela, comunidad y mundo laboral, especialmente en contextos alejados de los grandes centros urbanos.

La experiencia se desarrolló en una jornada intensiva que comenzó con la salida desde Olaroz Chico durante la madrugada y culminará con el regreso de la delegación a la localidad puneña en horas de la noche.

Con propuestas de este tipo, el Ministerio de Educación de Jujuy continúa promoviendo experiencias de formación vinculadas al territorio, la ciencia y el desarrollo productivo de la provincia, fortaleciendo la educación técnica en cada región del sistema educativo jujeño.