De Gran Hermano a candidato a concejal: la angustiante situación que impulsó a Brian Lanzelotta a lanzarse en La Matanza

Hizo un spot inspirado en los jurados de un popular programa de canto y anticipó que está muy entusiasmado. “El que no arriesga no gana”, le confió a TN Show.

A seis años de su ingreso a la casa de Gran Hermano, Brian Lanzelotta le da un vuelco a su vida. Baja el perfil mediático para involucrarse en la política como un vecino más que quiere seriedad, compromiso y el bienestar de los que residen en La Matanza. Para anunciar su candidatura a primer concejal por el Partido Federal grabó una propaganda inspirada en La Voz Argentina, donde presiona un botón y se da vuelta para presentarse.

“Hola, soy Brian Lanzelotta y yo quiero ser tu voz en La Matanza”, se lo escucha decir. En diálogo con TN Show, el cantante contó cuáles son sus intenciones y se mostró muy confiado. Quiere ir casa por casa para descubrir cuáles son las necesidades de las familias, aunque ya tiene un panorama de cómo es la situación que se vive en el Gran Buenos Aires.

“La idea de lanzarme como candidato a concejal surgió hace algunos meses, a raíz de la búsqueda para la vacuna para mi hermano y las personas discapacitadas. Me contactó Miguel Saredi, el presidente del Partido Federal, y tuvimos varias reuniones. Me fui dando cuenta de que él piensa y quiere lo mismo que yo para la gente de mi barrio. Me ofreció la oportunidad de ocupar un lugar en las listas”, señaló ilusionado.

El artista tropical asegura que este es un gran desafío: “El que no arriesga no gana. Quiero ser quien traslade todas sus necesidades al municipio. Utilizo la exposición que tengo como herramienta para sumar mi granito de arena. No vengo a criticar a nadie, no estamos en ningún sector de la oposición ni del oficialismo. Solo queremos el bienestar de nuestro barrio. Voy a ir puerta por puerta escuchando a la gente. Quiero que al matancero se lo deje de mirar de costado”.

Lanzelotta indicó que la pobreza está haciendo estragos, por lo que desea trabajar con mucha responsabilidad para cambiar la realidad de miles de familias. “Necesitamos gente fresca, ya vivimos y confiamos en un montón de gente que no hizo nada. El cambio arranca desde el barrio. Lo primero es no hacer oídos sordos. La Matanza está sufriendo mucha inseguridad. Hace falta más infraestructura también, inversiones. Hay patrulleros parados y pocas cámaras de seguridad. Necesitamos policías bien capacitados. Vas a una salita de barrio y no hay insumos ni médicos especializados. Son cosas que se dicen siempre, pero los políticos se atienden en hospitales privados mientras que nosotros vamos a una guardia y esperamos a que se desocupe una cama”, remarcó en comunicación con este medio.

Sus intenciones son claras. Desea ser ese vecino que pueda entrar al municipio para aportar opiniones. Por ahora reconoce que no piensa ni especula con un cargo mayor a futuro, pero está convencido de que hoy es el momento de pelear por su barrio, La Tablada.

Brian aclaró que su carrera como artista musical está en un proceso de transformación, ya que la pandemia lo obligó a cancelar giras y presentaciones. Sin ese dinero en su bolsillo, sobrevive vendiendo alimento balanceado para perros y hace estirar lo que ganó por su participación en el Cantando 2020, donde se lució junto a Ángela Leiva.

“Ya sabemos lo que nos pueden ofrecer los que estuvieron y los que están. Creo que está bueno y es necesario un cambio, y qué mejor que alguien de barrio que pasó y pasa por las mismas necesidades que los vecinos. Sufro la inseguridad como todos los matanceros. Nuestra voz tiene que ser escuchada de una vez por todas”, concluyó.

(TN.com)