De café de higo a colágeno de llama: Estos son los productos que alumnos de la UNJu preparan en el norte argentino

Estudiantes jujeños transforman recursos regionales en propuestas innovadoras que combinan conocimiento, creatividad y potencial para generar trabajo en sus comunidades.

Con los pies bien en la tierra, alumnos y docentes de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) miraron lo que por estar demasiado cerca muchas veces no se ve. Y descubrieron que la naturaleza generosamente les da materias primas para ideas productivas originales que pueden crear puestos de trabajo en comunidades locales.

Entre otros productos increíbles, desarrollaron café de higos; colágeno a partir de patas de llamas; embutidos con esa carne; helado de rica rica; yogurt con leche de cabra; pomadas a base de grasa de burro y de llama; repostería con harina de habas; néctar de azahar y esencias cítricas; jabones, tejidos, accesorios en cuero, mermeladas, licores artesanales y frutos en almíbar, entre otros.

Ideas con propósito

Andrea Tolaba, Licenciada en Bromatología, y la Ingeniera Agrónoma Magda Choquevilca son docentes de la Cátedra de Introducción al Agregado de Valor en la Tecnicatura Universitaria en Transformación de la Producción Agropecuaria, que depende de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy.

Ambas profesoras, con la coordinación de Milena Sepúlveda, lideran las iniciativas de los alumnos para que sus trabajos finales puedan convertirse en proyectos productivos concretos, y luego en emprendimientos. “Este proceso es resultado del compromiso de la Universidad Nacional de Jujuy, por llevar sedes y conocimientos al interior de la provincia y diseñar carreras que respondan a las necesidades de esas comunidades, en conjunto con las cooperativas de cada zona y productores locales”, explica Sepúlveda.

A su lado, Tolaba destaca que el objetivo es “no solo poner en valor las materias primas regionales sino abarcar todos los ecosistemas jujeños (Puna, Quebrada, Valle) e integrarlos con los de Salta”, provincia vecina con destinos productivos entrelazados. “Nuestra tarea es analizar la viabilidad de cada iniciativa y orientar a los estudiantes para que puedan llevarlas a la práctica”, agrega, a través del dictado de materias relacionadas por ejemplo con plan de negocios y legislación aplicada.

Tres casos paradigmáticos son el de una egresada de la carrera que había presentado como trabajo final la elaboración de hidromiel, producto que actualmente comercializa en Humahuaca; el de una graduada que hace alfajores de maíz morado rellenos con dulce de manzana que vende en la localidad de Yavi, y el de otra que produce cerveza con maíz morado que ya llegó a góndolas de La Quiaca.

Aquí, las historias de algunas de las ideas más creativas de este año y sus hacedores.

Desayuno natural

Ana Julia Carrizo y Marina Soria notaron que en las Yungas había productores con gran cantidad de higos de descarte por cuestiones meramente estéticas. Conscientes de que de mermeladas y almíbar estaba ya bastante saturado el mercado, pensaron en algo distinto.

“Investigamos y descubrimos que en otras partes del mundo se vende café de higo. Es un producto para los que buscan infusiones sin cafeína y sin azúcar, porque de por sí tiene sabor dulzón”, detallan.

Las alumnas los cortan, los disecan en una máquina que compraron, los tuestan y los muelen. “El resultado es un producto soluble (instantáneo, no hace falta filtrar), perfumado, del mismo color que el café. Se puede consumir solo o con el agregado de leche vegetal o común”, cuentan.

Tras presentarlo académicamente lo entregaron para testeo en formato de muestra, y empezaron a recibir pedidos de toda la provincia. “Queremos dedicarnos a este emprendimiento en el futuro. Bautizamos nuestra marca como “Dulce Tentación”, y ya tenemos logo”, celebran Ana Julia y Marina.

A Rodrigo Arnaldo Cuevas y Graciela Gaspar se les ocurrió el complemento perfecto para el desayuno: yogur con leche de cabra. “Nos mueve la idea de la soberanía y la suficiencia alimentaria. Nos interesa garantizar a las comunidades locales un producto que asegure variedad y nutrición, especialmente a los niños”, sostiene Graciela, que es originaria de la Puna.

El punto de partida fue que por la ubicación de estos pueblos en muchos casos los productos lácteos industriales llegan en mal estado, porque se rompe la cadena de frío.

Pero como en los últimos años por la instalación de paneles solares empezaron a volverse más factibles las heladeras en las casas, se animaron a producir de modo local.

Si bien a futuro quieren convertir la iniciativa en emprendimiento (tienen razón social: “Lácteos La Junta”, y ya han hecho quesos y también ensayos para elaborar requesón), el primer paso para ambos es capacitar a las familias para que puedan tener su propio yogur de modo casero y seguro.

“Queremos darle valor a un producto natural y sin químicos como la leche de cabra. Hemos recibido ya muchos pedidos de parte de responsables de proyectos de agricultura familiar”, afirma Graciela.

Rodrigo Arnaldo subraya: “Yo soy de Salta, y veo que en verano hay exceso de producción de leche de cabra, lo que origina un cuello de botella para comercializarla en formato fluido. De ahí que el yogur sea una solución”.

El yogur de cabra tiene un sabor natural, por lo que hicieron pruebas con muy buenos resultados para endulzarlo y saborizarlo con miel y con dos productos que abundan en la zona: almíbar de duraznos y mermelada de mora.

Salud y placer

Jorge Ramos unió los saberes de un negocio familiar relacionado con la ganadería con la experiencia de ver a una persona allegada que padecía artrosis y que mejoró gracias al caldo de huesos. “Hay un conocimiento ancestral acerca de los beneficios para la salud de esta proteína, que mis abuelos consumían. Y junté eso con algo que aquí abunda todo el año, que son los desechos de la faena de llamas”, reveló.

Su proyecto consiste en hervir los huesos, dejar enfriar ese líquido con alta concentración de colágeno hasta que se forma una gelatina y luego saborizarla con sal o con melaza de caña para obtener bloques que pueden ser consumidos fácilmente.

“Colágeno de la Puna” es su marca, por la que ya ha recibido llamados con pedidos desde múltiples rincones de la provincia.

Por su parte, Paula Zerpa y Jimena Cala decidieron como eje pensar en un postre. Pero le dieron una vuelta de tuerca a un ingrediente que se usa mucho en infusiones como tés o mates: un yuyo que es conocido como rica rica.

“Mi idea original -dice Paula- era preparar licor, pero luego se me ocurrió lo del helado. Hice a modo de prueba para mi familia y les encantó, así que lo llevé a la exposición que organizó la Universidad para presentar los trabajos finales”.

Y el “Helado de la Puna”, como dice el logo, fue un éxito tan grande que se agotaron las existencias de este producto que, además del yuyo, lleva azúcar, crema y leche. La receta contempla infusionar la hierba, dejarla reposar, colar, batir y freezar.

La alumna también hizo pruebas sumando chips de chocolate y está decidiendo si agregar o no colorante. Su marca todavía no llegó a los negocios, pero ya se ganó los aplausos de sus compañeros, docentes y amigos.