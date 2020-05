Danna Paola provoca especulaciones con su confesión: “Con Sebastián Yatra…”

A dos días de la separación de Tini Stoessel y el cantante colombiano, la frase de la mexicana que desató el escándalo.

esde que Tini Stoessel y Sebastián Yatra anunciaran oficialmente su ruptura, surgieron especulaciones acerca de una supuesta “tercera en discordia”.

Ahora, después de que algunos de sus fans dieran a conocer que Tini había bloqueado a su ex en Instagram, se viralizó el Instagram Live en el que la mexicana Danna Paola cambia la letra de su canción Mala fama.

En ese Vivo en Instagram, la cantante y actriz de Elite que tiene casi 24 millones de seguidores, interpretó el tema en el que menciona a varios de sus colegas. Pero el detalle es que cambió la letra original, desatando un escándalo, tanto que algunos portales de su país lo interpretan como una confesión.

En el estribillo, la artista dice: “Que si me fui con Maluma, no/Dicen que Yatra y Ozuna, no/Yo duermo sola en mi cama/Y no me preocupa mi mala Fama/Yo hago lo que quiero/Si me da la gana/No busco un Romeo/De fin de semana”.

¿Cuál es la frase que cambió Danna en plena transmisión virtual? “Que si me fui con Maluma, no; que si con Yatra… con Yatra sí me fui“. Con esa provocativa frase, las especulaciones de los fans están a la orden del día.

Luego, en respuesta a un seguidor en una de sus publicaciones, Danna afirmó que no había pasado nada con el cantante: “Sólo hicimos un facetime, nos juntamos a componer, eso es todo”.

“Saudade”, escribió Danna en su última publicación. Hay quienes relacionan

el sentimiento nostálgico con un supuesto mensaje para Yatra.

(Gente.com)