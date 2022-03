Daniel Macias: “Decimos no a la dolarización”

Nota de opinión:

Estamos hoy viviendo tiempos muy difíciles, turbulentos, con mucha incertidumbre sin un rumbo fijo, sin ningún plan en lo económico, lo político, lo social y familiar.

Es por ello que salgo a dejar bien claro cuál es nuestra postura basada en la historia argentina, en la realidad con hechos facticos valederos que sucedieron y no me lo contó nadie, lo que fue el gobierno de Menen y Cavallo, fue el peor gobierno, un desastre, donde fracaso su plan económico y quienes las pasamos remal con la hiperinflación fue el pueblo, el comercio, cerraron cualquier cantidad de negocios, miles de personas sin trabajo y los políticos siempre caen bien parados como los gatos.

Por eso pido Memoria, a los padres, abuelos, a los que trabajaron y vivieron esa época y les comenten a sus hijos e hijas, a los jóvenes a todos, lo que fue ese gobierno, que busquen videos con información en Google YouTube, para q no se dejen llenar la cabeza con fantasma. marketineros, basta de mentiras por eso decimos no a la dolarización porque no están dadas las condiciones en la Argentina.

Y porque décimo no a la dolarización, es simple, porque no podemos perder nuestra identidad legal del peso porque eso significa perder nuestra historia nuestra cultura, es perder y olvidar nuestras raíces, las luchas de nuestros antepasados patrióticos, donde derramaron sangre criolla por el grito de libertad y justicia para tener una Constitución Nacional.

Además para dolarizar hay que hacer un montón de cosas, cambios estructurales y coyunturales, porque esto es seguir complicando y jodiendo la vida a la gente, al laburante, al comercio, a las economías populares, como a las regionales, a la microeconomía…., hoy la Argentina esta sumergida en un lío terrible con mucha inmadurez política, llena de problemas sin resolver para el ciudadano, ni que hablar con la cantidad de impuestos que se pagan y no toman nota que la sociedad, el comercio están y estamos hartos de pagar impuestos. Somos los números uno en hacer problemas y errores económicos a nivel mundial.

Dolarizar significa y esto quiero que quede bien claro, es lo que no te explica el fantasma marketinero: 1ro. significa que tenes que ir de rodilla a la Reserva Federal para que sea tu garante y te respalden porque somos un país inflacionario, cosa que no va a suceder jamás porque los economista y políticos son de terror, vamos a depender de ellos, con esto se acabó la libertad de disponer tu dinero como vos quieras, chau independencia económica, tenemos un Fisco con muchos problemas sin resolver y muchos impuestos, hay un Estado enorme donde se incrementa el gasto público, ¿entonces el déficit como se va financiar todo? emitiendo una deuda inmensa en dólares donde se va entrar a cada rato en default, hay que tener una legislación laboral nueva, actualizada, flexible, que cuide al trabajador y al empresario, hay que tener una economía abierta al mundo, aparte tenemos una inflación galopante porque tenemos un sistema que es arcaico.

Dolarizar les favorece a los que tienen la posibilidad de comprar millones de dólares, nosotros los laburante no tenemos esa posibilidad, eso significa simplemente que el precio del valor dólar sube y esto la verdad No te la cuentan, donde las tarifas de servicios luz, agua, gas, el combustible va aumentar a precio dólar porque va a desaparecer los subsidios, si hoy pagas la luz entre 5.000 a 7.000 pesos vas a pagar el doble, va a subir la carne, la verdura, la leche, el pan y eso no te dicen… porque ellos son el problema, donde se van a meter solo perjudican, pero nunca van a resolver los problemas comunes de la gente.

A tu sueldo en pesos, cuando lo pases a dólar va a quedar por debajo de la línea de indigencia porque va a perder el valor de compra, ni con los aumentos no te va alcanzar para pagar nada, ni vamos a tener para comer, eso es real, es empírico, la Reserva Federal no te va enviar dólares para que te aumente el sueldo, porque te puedo explicar que si ya hay entre un 40 % a 50 % de pobres vamos a pasar a integrar el otro 50% de indigentes no de pobres, debemos recordar que esas políticas de convertibilidad en el pasado fracasaron rotundamente.

Lo que se tiene que hacer urgente, además dedicarle toda la energía, toda la fuerza y el tiempo por parte de los legisladores para resolver urgente en recuperar el peso y acabar con la inflación, ya que todos sabemos que es monetaria, parece ser simple ajustarse el cinto del pantalón, dar repuestas urgentes para corregir el gran lío que armaron ellos en los últimos 30 años para poder competir en un mercado libre y abierto al mundo sin restricciones con un gasto público moderado o sea Estado limitado, gremios serios, responsables, comprometidos con la recuperación económica, los políticos tienen que tomar buenas decisiones, seguro que van a tener sus consecuencias, este es por ejemplo parar la mano con la maquinita de hacer plata porque no hay una demanda fuerte de dinero, el Banco Central tiene que ser independiente para que se cumpla lo que dice su carta orgánica y que No sea funcional al gobierno de turno, pido seriedad, eliminar el 50% de impuestos entre muchas medidas que se tiene que tomar en forma urgente.

Tampoco estamos de acuerdo con la presentación desprolija y bien flojita de papeles solicitando la dolarización por parte del Diputado de Evolución Radical de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace, eso da entender o interpretar que ahí se amontonan, que no hay un debate interno entre ellos o algunos hacen lo que quieren, el muchacho aparentemente quiere prensa barata, esto pasa porque hay muchos partidos con ideas y principios muy diferentes, muy dispares y amontonados no es el camino. La historia se vuelve a repetir en Argentina, se juntan para ganar elecciones y después son los problemas porque se pelean entre ellos, pero los que sufrimos somos los argentinos y argentinas, aparte está perdiendo la Argentina y no se dan cuenta.

¡¡¡Justicia y libertad hasta el final!!.

Daniel Macías: Pte. Partido Unir – Jujuy y del Movimiento de Acción Liberal