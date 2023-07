Dani La Chepi rompió el silencio tras sus problemas de salud: “Tuve miedo, estrés y ansiedad”

La influencer reapareció en la televisión y se sinceró al hablar sobre cómo atravesó el síndrome de burnout.

Dani La Chepi durante este último tiempo preocupó a muchos de sus fanáticos ya que desapareció de las redes por un problema de salud. Tras un extenso silencio, la actriz explicó desde su Instagram la situación que atravesó durante la primera mitad de este año.

“¿Qué es lo que tuve? Antes le decían surmenage, pico de estrés, ahora le dicen burnout, la palabra técnica dicha por los médicos es trastorno de ansiedad de presión. Entras en un pozo del que sentís que no vas a salir, y bueno, la única manera de salir es pidiendo ayuda”, explicó a fines de junio.

A un mes de hablar sobre su salud, la influencer dialogó con Intrusos y contó cómo se encuentra tras sus últimos meses complicados. Además, dejó un mensaje para quienes sufren de la enfermedad que atravesó y contó cómo vivió su tiempo sin redes sociales.

“A comparación de a cómo estaba hace tres meses atrás, siento que soy Messi, pero estoy a medio motor. Yendo muy despacito, con tratamiento y respetando mis tiempos, cosa que nunca hice en mi vida”, expresó en principio la humorista.

Luego, la madre de Isabella aclaró: “Yo venía corriendo una carrera y los problemas de golpe me pasaron por encima y la mochila se llenó de cascotes. Hay un momento que el cuerpo no te da más y te tenés que sacar la mochila”.

“De un día para el otro se me cerró el estómago, que tengo anorexia nerviosa, y a algunos les pega por comer y a otros por no comer y bueno, no me pude levantar de la cama literalmente”, relató de cómo vivió ese difícil momento.

También relató lo complicado que fue alejarse de las redes: “Tuve miedo, estrés y ansiedad porque yo vivo de esto. El miedo con el que estamos criados de no va a haber mañana o de no saber que hacer. Pero si aprendí algo en este tiempo, es que ningún estado es permanente. Es verdad que detrás de la oscuridad hay una luz, no la ves pero hay”.

Para cerrar, Dani La Chepi decidió dejar un sentido mensaje para quienes sufrieron o sufren lo mismo: “No tenés que tener miedo de pedir ayuda a profesionales, médicos, psiquiatras, tomar medicación”.

(PRONTO)