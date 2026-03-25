Dan recomendaciones para poder subir a Punta Corral por primera vez

A lo largo de los años escuché muchas recomendaciones sobre cuál es la mejor manera de peregrinar hacia el Santuario de la Virgen de Punta Corral.

En algunos casos, los consejos, experiencias y advertencias de quienes ya vivieron esta travesía pueden llegar a confundir a quien decide subir por primera vez.

En Argentina hay muchas manifestaciones de fe que implican esfuerzo físico —como Luján, Itatí o el Milagro—, pero el camino hacia la “Mamita del Cerro” tiene algo especial: caminar y ascender entre los cerros de la Quebrada de Humahuaca hasta el Abra de Punta Corral.

Se puede subir por distintos caminos (Tumbaya, Tunalito, Tilcara o Maimará), pero como la primera vez suele ser la más desafiante, te comparto algunas recomendaciones clave:

El clima

Consulta siempre el pronóstico para el fin de semana en que vas a subir.

El transporte

Desde San Salvador de Jujuy salen servicios especiales (micros y combis) desde la Terminal hacia los puntos de inicio.

El estado físico

Sube gente de todas las edades, pero es importante prepararse.

La caminata es de aproximadamente 23 km, por lo que se recomienda:

* Hacer un chequeo médico (un electro nunca está de más)

* Caminar con regularidad

* Fortalecer piernas, brazos y abdomen

Esto hará la experiencia mucho más llevadera.

Tu equipaje (llevar lo necesario)

* Linterna (de mano o frontal, con pilas nuevas)

* Carpa liviana

* Plástico (por lluvia o rocío)

* Bolsa de dormir o manta + aislante

* Zapatillas extra

* Poncho impermeable

* Muda de ropa

* Taza

* Botella de agua

* Gorra y anteojos de sol

* Bastón (puede ser casero)

* Snacks (caramelos, frutas secas, barras)

* Protector solar y manteca de cacao

¿Solo o acompañado?

Para la primera vez, es mejor subir acompañado o en grupo. Pueden ayudarse, organizarse y hasta compartir peso (por ejemplo, la carpa).

¿Cuándo salir?

Se recomienda subir el sábado y bajar el domingo, acompañando el descenso de la Virgen hacia Tumbaya.

¿A qué hora salir?

Si subís por Tumbaya (unas 10 horas de caminata con descansos), lo ideal es comenzar entre las 5 y 6 a.m.

Eso implica salir de San Salvador de Jujuy alrededor de las 4 a.m.

El ritmo de caminata

No es una carrera.

Caminá a tu ritmo, prestando atención a la respiración y al terreno (hay piedras sueltas y tramos de río).

Evitá parar demasiado tiempo: los músculos se enfrían y cuesta retomar.

La comida

Durante el camino hay paradores donde podes comprar mate, café, api, tortillas, empanadas y comidas calientes.

Para la primera vez, es buena idea aprovechar estos puestos y no cargar tanto peso.

La llegada

Si llegás entre las 16 y 18 horas, todavía tendrás luz para armar la carpa.

A las 20 horas suele celebrarse la misa.

La noche se llena con el sonido de las bandas de sikuris: una experiencia única.

El descenso

El domingo temprano baja la Virgen, pero si es tu primera vez, no hace falta apurarse.

Podes levantarte más tarde, desayunar tranquilo y comenzar el descenso.

Seguramente te encontrarás con la procesión en el camino.

Para la segunda vez

Después de esta experiencia, vas a poder animarte a otros caminos o quedarte más tiempo para conocer mejor el Abra.

¡¡Que tengas un buen ascenso… y una experiencia inolvidable!!

Por Pablo A. Martínez

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