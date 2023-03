Dalma Maradona: “A mi papá lo vi luchar con toda la fuerza contra las adicciones”

La hija del Diez habló de la enfermedad de su padre, durante una entrevista con Gastón Pauls.

Dalma Maradona acudió como invitada al programa Seres Libres, conducido por Gastón Pauls, en Crónica HD, y por primera vez habló a corazón abierto sobre lo duro que fue acompañar a su padre durante su pelea con las adicciones.

Emocionada hasta las lágrimas, Dalma remarcó que aceptó hacer esta entrevista por el vínculo que la une con el actor, quien abiertamente reveló haber consumido cocaína y luego transitar una muy buena recuperación. “Yo vengo porque te amo a vos y tu familia. Siento que es un lugar en el que me puedo sentir tranquila y estar bien para poder hablar, así que tranquilo”, le dijo la actriz y conductora radial, que no dudó en contar anécdotas sobre cómo fue convivir con un adicto a la droga.

“Una vez él estaba en el baño consumiendo y yo tenía 3 o 4 años y le toqué la puerta y no lo dejé de hacer hasta que él tuvo que tirar todo y salir a hablar conmigo. Y él me dijo: me ibas salvando de esa manera”, contó.

“Otra que me acuerdo es cuando él hizo la campaña Sol sin droga, que era la primera vez que hablaba de cómo comenzó a consumir y cómo era su vida con respecto a la droga. Yo era muy chica, tenía 6, 7 años y le pregunté a mi mamá y mi papá si podía presenciar la nota. Mi mama dijo que no, porque no era un vocabulario para una nena de mi edad y mi papá le dijo que sí, ‘si lo va a leer y va a salir en todos lados, mi hija perfectamente puede estar al lado mío’”.

“Yo nunca registré una situación de decir ‘uy esto se puso feo’, yo no tenía momentos feos con él de pensar ‘uy estuvo consumiendo’ porque él se cuidaba mucho para cuidarnos a mi hermana y a mí y mi mamá también nos cuidaba mucho. Sí tengo registros de ver cosas de él y de decir ‘acá claramente no estaba bien’. Cuando escuchaba la palabra cocaína de chica me ponía nerviosa; no sabía qué hacer y ahora no hay nada que tenga más claro que quiero tenerla lejos, en mi vida y en la vida de las personas que se relacionan conmigo. No me da curiosidad probarla. Tiene que ver con mi historia de vida, yo lo vi sufrir y pelear contra eso, con todas sus armas”, aseguró.

Su rol en la familia fue muy importante. “‘Dalma es la que me acomoda, la que me reta, ya me mira y ya sé que tengo que estar bien’; y siento muchas veces que ese fue mi rol con él… Mucha gente me decía ‘no sos la mama’ pero yo sentía que lo podía ayudar, yo lo podía sacar como no lo podía sacar nadie. Era mi papá y para que él estuviera bien yo hacía cualquier cosa. Mi rol fue ese… Él a mí siempre me colgó la medalla de decirme ‘Dalma fue la que me sacó de la droga’. Ya está, con eso yo no le tengo que explicar nada más a nadie. Ni mi relación con él, porque él explicó en una frase quién era yo para él”.

“Hace dos años y pico que estoy muy enojada. Porque él salió tantas veces que uno cree que esto no va a pasar nunca. Yo nunca lo puse a él en la posición de Dios para nada. De hecho, hice una obra explicando por qué para mí no era así. Pero si estoy muy enojada por no tener a mi papá, porque yo lo extraño todos los días de mi vida”, se sinceró Dalma.

Diego Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 como consecuencia de un “edema agudo de pulmón derivado de una insuficiencia cardíaca crónica “. La Justicia continúa investigando el accionar de los médicos que lo atendían por ese entonces.

