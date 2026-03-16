Curso para inspectores de empaques de fruta fresca cítrica para exportar desde Jujuy y Salta

La capacitación del SENASA contó con 48 participantes que serán seleccionados para realizar las inspecciones en ambas provincias.

En el marco del Programa de Certificación de Fruta Fresca Cítrica para Exportación del SENASA, a principios de marzo se dictó el Curso de Inspector de Empaque en las instalaciones de la empresa Ledesma, en la provincia de Jujuy.

Agentes del organismo sanitario, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (AFINOA) expusieron sobre las reglamentaciones vigentes; los procedimientos operativos, el manejo de documentación y las responsabilidades de los inspectores en los empaques; además de abordar la sintomatología y diagnósticos de enfermedades y plagas cuarentenarias.

Adicionalmente, el curso contó con un recorrido por el empaque de la empresa y con prácticas de reconocimiento de sintomatología de enfermedades sobre material en fresco.

La capacitación concluyó con una evaluación teórica y práctica a los 48 asistentes que serán seleccionados para cumplir con las actividades de inspección del Programa de Certificación del SENASA en empaques de las provincias de Jujuy y Salta.