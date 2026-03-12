Cultura en 7 días: Agenda de actividades en Jujuy del 12 al 18 de marzo

El Ministerio de Turismo y Cultura anunció la agenda provincial semanal del 12 al 18 de marzo que incluye propuestas en artes visuales, pintura y talleres.

La semana del 12 al 18 de marzo despliega una programación cultural variada en toda la provincia. Desde inauguraciones de muestras y presentaciones literarias hasta celebraciones patronales y festivales tradicionales, la agenda combina propuestas artísticas contemporáneas con festividades que marcan el calendario jujeño.

Cronograma de actividades de Cultura

Jueves 12 de marzo

San Salvador de Jujuy abre la semana cultural con tres propuestas en artes visuales y literatura. Casa de las Letras presenta el libro Manka Fiesta, con compilación y coordinación de Mario Fidel Tolaba, en Belgrano 1327 (19:00).

Casa Macedonio Graz inaugura la muestra Experiencia Sensorial Botánica, de la artista Vilma Quiroga, en Lamadrid esquina Güemes (19:30).

Por la noche, el Centro Cultural Héctor Tizón exhibe la muestra Tres Generaciones, con obras de Carola Nicastro, Florencia Cari y Liliana Pedraza, en Hipólito Yrigoyen esquina Junín. La entrada es libre y gratuita (20:00).

Viernes 13 de marzo

Calilegua inaugura la exposición colectiva Herencia de Mujer en el Museo Regional de Artes Plásticas Cacique Calilegua. La propuesta reúne pintura, artesanías, esculturas e instalaciones de artistas mujeres y se desarrolla en la Comunidad Cuape Yayembuate, Cancha de Belencito (19:00).

San Salvador de Jujuy ofrece múltiples propuestas para la noche. El Centro Cultural Martín Fierro, en avenida Arturo Illia 451, presenta Sobredosis de Soda, tributo a Soda Stereo y Gustavo Cerati (20:00).

El Centro Cultural Mirentxu, en Casa Baca, exhibe la muestra Mujeres de Gabriela Alcoba, con entrada libre y gratuita, en avenida Illia 64 (20:00).

Teatro El Pasillo cierra la jornada con la presentación y desmontaje de la obra de danza Cassandra 2099, de Javier Valencia, en José de la Iglesia 1190 (21:30).

Perico suma la propuesta musical Viernes de Amigos, con La Yugular y Al Capone, en calle San José 455 (21:00).

Sábado 14 de marzo

Tilcara inicia el sábado con la celebración de Semana Santa y el ascenso de la Virgen al Santuario de Abra de Punta Corral desde las 05:00. Por la tarde, la localidad desarrolla el 2° Concurso del Mate y la Tortilla a las Brasas, en calle Marcelino Vargas (15:00).

En San Salvador de Jujuy se realiza el taller Comunicación, Oratoria e IA, con Nicolás Di Bartolo, en el marco del ciclo Voces de la Cultura, en Casa Baca. La actividad tiene una duración de un mes y medio, está dirigida a mayores de 15 años y es arancelada (10:30 a 12:00).

Por la noche, Teatro El Pasillo presenta Neo Escena, ciclo internacional de danza-teatro con la compañía La Danza a la Orilla del Bardo (21:30).

Humahuaca desarrolla el XII Festival de la Zanahoria y X Encuentro de Acordeonistas en la Comunidad Aborigen de Calete (10:00).

Domingo 15 de marzo

San Salvador de Jujuy propone una jornada intensa con talleres y eventos culturales. Teatro El Pasillo abre con el taller de Interpretación en Teatro Físico, a cargo de Lady Galloso, de 10:00 a 13:00.

Por la tarde, el Multiespacio Mariano Moreno realiza la Feria Medieval, con recreación histórica, arte y emprendimientos locales (17:00).

La jornada cierra con el taller Técnica de Danza Moderna y Contemporánea “Fundamental”, a cargo de José Ruiz Subauste, en Teatro El Pasillo, de 18:00 a 21:00.

Calilegua celebra el cierre del Arete Guazú con la ceremonia de la lucha del tigre y el toro y la presentación del cuchi cuchi, en calle Tapia (15:00).

Perico presenta Capillas Musicales con el Grupo Apapacho, en calle Juan Bautista Alberdi, frente a la plaza central. La actividad es libre y gratuita (21:00).

Miércoles 18 de marzo

La semana cierra con celebraciones patronales en el norte provincial. Barrios, en Yavi, desarrolla la Festividad Patronal en Honor a San José con serenata (20:00).

Rinconada celebra la 57° edición de la Serenata al Patrono San José, con artistas locales y visitantes, en un encuentro de fe, tradición e intercambio que incluye feria, trueque y cambalache. La luminaria en honor a San José contempla fogata y celebración de cuartos con animación de bandas de sikuris (20:00).

Una semana que recorre la provincia con propuestas que van desde el arte contemporáneo hasta las tradiciones que mantienen viva la identidad cultural jujeña.