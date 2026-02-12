Cultura en 7 días: Agenda completa de actividades en todo Jujuy

Desde el Jueves de Comadres hasta el Miércoles de Cenizas, la provincia de Jujuy está cargada de eventos culturales de pura tradición.

La semana del 12 al 18 de febrero se viste de fiesta en todo Jujuy con la celebración del Carnaval, la festividad más esperada del año. Desde el Jueves de Comadres hasta el Miércoles de Cenizas, la provincia despliega corsos tradicionales, desentierros, festivales de copla y bailes carnavaleros en cada rincón del territorio.

Con el Jueves de Comadres arranca la fiesta en Jujuy

El 12 de febrero abre la semana carnavalera con celebraciones en toda la provincia.

San Salvador de Jujuy se llena de propuestas: desde la festividad en Casa de Gobierno y el Mercado Central por la mañana, hasta El Jueves de Comadres Más Grande de Jujuy en el Centro Cultural Manuel Belgrano con Los Kjarkas, Daniel Agostini y Jambao por la noche.

En la Quebrada, Humahuaca celebra la 55° edición del Festival de la Chicha y de la Copla, mientras que Tilcara desarrolla la Tradicional Chaya de Mojón. Uquia presenta el 2° Festival de la Empanada y 1° Encuentro de Comadres.

Fin de semana largo de corsos y desentierros

El sábado 14 y domingo 15 concentran la mayor actividad. San Salvador de Jujuy despliega el Carnavalodromo en Ciudad Cultural con artistas locales por la tarde y el Carnaval de Los Tekis 2026 por la noche, presentando a Kapanga, Luciano Pereyra, Franco Barrionuevo y Los Nocheros.

Humahuaca realiza el Desentierro del Alborozo Humahuaqueño y presenta la Comparsa Los Picaflores 2026 con Los Kjarkas y Abel Pintos.

En las Yungas, Calilegua y Caimancito celebran con rituales guaraníes y el Arete Guasu.

Los corsos tradicionales se extienden por San Pedro de Jujuy, Libertador General San Martín, Palpalá, El Carmen, Yuto y La Quiaca durante todo el fin de semana.

Martes de Chaya y cierre

El 17 de febrero, varias localidades celebran el Martes de Chaya: San Antonio en Plaza San Martín, Tumbaya con la Agrupación Flor del Yapán y Uquia en su festival. El 18 de febrero, Uquia cierra la semana carnavalera con el Miércoles de Cenizas.

Descargá la agenda completa

Para conocer todos los horarios, lugares y artistas de cada actividad, descargá la agenda cultural completa del 12 al 18 de febrero: https://drive.google.com/file/d/1fT-ZNlOsPmfKUzuZaTzOEWaisMowM3ks/view

Una semana donde cada localidad de Jujuy celebra el Carnaval con su propia identidad, manteniendo viva la tradición que nos une como pueblo.