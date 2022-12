Culminaron las sesiones en el Concejo Deliberante de San Pedro

Cerró el período de sesiones ordinarias el Concejo Deliberante de la ciudad de San Pedro de Jujuy, por lo que el edil Cristian Aguirre, presidente del mismo hizo un balance de lo realizado en estas últimas jornadas.

El concejal Cristian Aguirre comentó, “hemos hecho en dos partes la última sesión ordinaria de este periodo 2022, el jueves pasado la iniciamos y la terminamos el día de ayer, teníamos varios puntos para tratar, por parte de la oposición eran bastantes proyectos con respecto a cordón cuneta, reductores de velocidad entre otras cosas, de los bloques del concejal Jurado, Moisés y también del bloque unipersonal del concejal Kosanesqui”.

Luego agregó, “por nuestra parte hemos podido aprobar, algunos dictámenes y proyectos de nuestro bloque como ser la junta histórica que es un proyecto y ordenanza que hemos elaborado desde el bloque y hemos trabajado bastante con personalidades de nuestra ciudad que pueden aportar algo en lo que respecta a historia de nuestra ciudad ya sea personalidades, instituciones, arquitectura y otras tantas cosas que con esta nueva ordenanza y de forma metódica con un respaldo institucional van a poder hacer un trabajo mucho más importante”.

Luego Aguirre remarcó, “una vez conformada esta comisión va a ser reconocida por el Concejo Deliberante y por el Ejecutivo conformado en principio y se ha prestado acuerdo que la integren, Normando Baldwin, la periodista Norita Ruiz, Dora Gómez entre otros, pero son muchas la gente que han aportado a esto y seguramente decidirán también formar parte de la comisión la próxima semana, pero el día se ha aprobado”.

Por otra parte añadió, “también hemos aprobado el proyecto trabajado desde nuestro bloque como ser el nombramiento de una de las calles faltantes del barrio Paterson que colinda con el canal y circula a lo largo del barrio San Miguel, pasa justamente por el barrio Paterson, esa calle no tenía nombre y si bien nosotros les hemos puesto nombre a las calles restantes en el año 2019 en ese momento con la concejal Liliana Saldaño, pero nos faltó esa calle que había quedado sin nombrar al igual que una plazoleta ubicada cerca del barrio Ejército del Norte en el semáforo de bifurcación de la Merced y Ejército del Norte, así que esperamos que en esa plazoleta se refacciones y se trabaje desde la Municipalidad, ya lo hemos hablado con el intendente, así que se ha aprobado el proyecto de ordenanza y ya es ordenanza, al igual en el barrio Bernachi más precisamente en los departamentos, son los que se encuentran detrás de la plaza de la Integración, los pasajes que se encuentran entre esos departamentos que eran conocidos como pasaje 1, pasaje 2 y no tenían nombre, a partir de ahora porque el día de ayer hemos aprobado la ordenanza van a pasar a llamarse doctor Ortiz el primer pasaje y el pasaje 2 pasó a llamarse doctor Martínez ya que todos los sampedreños conocieron al doctor Martínez odontólogo”.

Continuar el funcionario, “vamos a continuar con este tipo de trabajos de regularización de los barrios en sesión extraordinaria, vamos a estar, seguramente el día 12 sesionando algunos de los proyectos que vamos a incorporar por lo menos desde el bloque y ya le avisé al bloque de las que pueden incluirse para que en conjunto convoquemos a sesión y ellos presenten sus proyectos particulares, pero nosotros vamos a estar presentando algunos como por ejemplo en este mismo sentido la regularización del barrio Néstor Kirchner, ya que es un barrio emblemas político en cuanto al nombramiento de calles, más allá de que no hayan sido realizados por ordenanza sabemos que tienen nombres de funcionarios del momentos como concejales y funcionarios municipales y no corresponde, así que en principio pensamos desde el bloque que el barrio continúe llamándose Néstor Kirchner ya que este es una ex presidente ya fallecido y recordemos que para hacer la ordenanza tiene que tener al menos 5 años de fallecido para que recién podamos hacerlo, así que lo mantendremos pero las calles si o si se van a cambiar y creo que eso lo vamos a sacar el año que viene pero la ordenanza la vamos a aprobar el 12 que viene”.

A su vez agregó, “en otro sentido también vamos a presentar un proyecto de ordenanza declarando la emergencia física de espacio físico de nuestro cementerio dado que es alarmante la situación, estamos teniendo la falta de espacio en el cementerio, no hay tierra, entonces hay que declarar la emergencia u ordenanza por dos motivos, uno sería la búsqueda inmediata de un nuevo cementerio, de un nuevo terreno para establecer ahí el cementerio, porque no hay forma de seguir estirando la situación del cementerio Cristo Rey y por el otro el establecimiento de los requisitos y pasos a seguir por parte de la Municipalidad, en nuestro caso el área específica de cementerio para desocupar o limpiar el terreno, es decir las tumbas abandonadas con mucho tiempo de abandono, sin ningún tipo de familiar etcétera, puedan recuperar el terreno para seguir ubicando a más sampedreños porque se debe cumplir un tiempo y notificaciones correspondientes, así que esto va a darle un marco legal a la Municipalidad para que actúe y recupere terreno, pero también le da la seguridad a los familiares que por equis motivos no se hallan en la ciudad y al retornar visiten sus muertos, así que estas dos cuestiones son por el tema cementerio”.

Para finalizar en cuanto a la parte impositiva detalló, “ya he hablado con el intendente y la secretaria de Hacienda se está trabajando mucho en eso, así que la fecha tentativa del ingreso va a ser este antes de navidad, por lo que calculo que el 18 más o menos va a estar ingresando por lo que estaríamos sesionando entre Navidad y Año Nuevo para probar la ordenanza impositiva y presupuesto para todo el período fiscal del año que viene, al igual que el proyecto que estamos preparando en cuanto al agua, ya nos hemos reunido con Víctor Galarza de Agua Potable de la provincia porque nos preocupa sobremanera a nosotros y al intendente la situación de la falta y suministro de agua potable en nuestra ciudad que hoy no es grave, pero en algunos barrios específicos como Juan Pablo II, 25 de Mayo y otros barrios se quedan sin agua, ya nos explicaron técnicamente las causas, como ser la demora entre 3 o 4 horas el llenarse las cañerías, además se está trabajando y están tomando las medidas necesarias para mejorar la situación en este verano porque el problema más grande que tiene la provincia y que tiene el mundo en particular. es la falta de fuentes, es decir que más allá del tratamiento de nuestra planta que cubre un 40% y el pozo que tenemos, además la falta de lluvias ocasionan la falta de agua porque no se llenan los pozos o piletones que abastecen a la ciudad, pero se están tomando las medidas para paliar la situación, pero no depende del gobierno”.