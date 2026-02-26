Cuidado: La nueva estafa que usa a Mercado Pago y causa temor

Hoy en día los métodos son muy sofisticados y si no estamos atentos a las señales, podríamos caer en estas trampas de forma fácil. En cuestión de minutos vacían tu cuenta y te dejan sin nada logrando su propósito. Por esa razón es importante estar atento a todo.

Una de las modalidades más frecuentes que utilizan los estafadores es que hacen un llamado al usuario haciéndose pasar por «el área de seguridad de Mercado Pago». Nunca una billetera virtual va a hacer un movimiento de ese tipo ni tampoco los bancos. Por eso hay que tener mucho cuidado.

Una vez que el usuario cae en esta trampa, el modus operandi es asustarlo con que otra persona intenta realizar una compra desde su cuenta. Ante la urgencia, todos caen. Los estafadores recitan datos personales de la víctima y eso lleva seguridad, pero es información que obtuvieron de manera ilegítima.

Los estafadores apuran a la víctima diciendo que se debe actuar con rapidez y que una persona se contactará por WhatsApp. Allí piden que el usuario comparta la pantalla de su celular para corroborar los movimientos y así robar todo el dinero e información extra porque toman el control del celular mediante un sofware que te hacen descargar.

Hay que saber y tener en claro que ninguna de las billeteras virtuales ni los bancos se comunican por teléfono para brindar información ni mensajes. Siempre lo realizan por canales oficiales como el correo o incluso mediante un mensaje en WhatsApp pero con cuenta verificada con tilde verde.

(Urgente24)